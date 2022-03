La province va consacrer 416 millions de dollars pour terminer la construction de 3500 logements dans le cadre du programme AccèsLogis et pour construire environ 1000 unités supplémentaires, grâce au Programme d’habitation abordable Québec.

En point de presse mardi, France Bélisle a dit espérer que Québec se montrera généreux envers Gatineau, en rappelant que seulement 1 % des logements y sont inoccupés. Je veux vraiment me dire que dans l’enveloppe globale du Québec, Gatineau doit avoir sa part considérant sa situation à 1 %, mais considérant aussi l’immense pression qu’on vit à cause d’Ottawa.

La mairesse de Gatineau, France Bélisle (archives) Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

J’espère que dans ce budget, qu’on aurait voulu plus significatif en habitation au Québec, Gatineau va vraiment tirer son épingle du jeu. Alors je vais me croiser les doigts, et je vais espérer qu’on ait entendu notre message , souhaite la mairesse.

Un message que reprend le coordinateur de Logemen’occupe, François Roy. C’est vraiment très, très, très décevant, ce budget-là. Le gouvernement Legault, via son ministre des Finances, abandonne complètement les mal-logés du Québec , a-t-il commenté.

Mille unités pour l’ensemble du Québec, avec un horizon 2026-2027 : uniquement ça, c’est une goutte d’eau avec l’ampleur des besoins , ajoute François Roy, qui anticipe que la crise du logement va s’aggraver dans les prochaines années.

Des réactions divisées

Le reste du budget reçoit un accueil mitigé.

La mairesse Bélisle dit se réjouir de la prolongation de l’aide d’urgence pour les sociétés de transport en commun, et attendre des détails sur la façon dont seront distribuées les enveloppes pour l’éducation supérieure et pour une nouvelle stratégie québécoise en recherche et innovation. Est-ce que ça veut dire que la Zone d’innovation finalement sera financée, soutenue? Et ça, ça vient, on le sait, avec le développement des études supérieures , a-t-elle commenté.

Mais il y a un grand absent: l’[Union des municipalités du Québec] et la Ville de Gatineau avaient demandé des sommes significatives dans des fonds pour les infrastructures récréatives et sportives. [...] Le fait qu’il n’y ait pas de sommes dédiées à ça est une grande déception pour nous , a-t-elle poursuivi.

La remise de chèques de 500 $ aux contribuables, qui est l’une des mesures phares de ce budget, pourrait mieux atteindre sa cible, note François Pays, coordonnateur de la table de concertation sur la faim et le développement social de l'Outaouais. Les mesures qui sont annoncées sont un peu trop larges pour cibler spécifiquement des publics qui seraient en plus grande difficulté à cause de l’inflation. [...] Il y a des gens qui n’ont pas forcément besoin de cet argent qui vont le recevoir , note-t-il.

Il se réjouit toutefois de voir le financement des organismes communautaires augmenter.

Enfin, le président de la Chambre de commerce de Gatineau, Stéphane Bisson, aurait souhaité que Québec prenne à cœur la relance du centre-ville et le tourisme dans la région, entre autres. On avait beaucoup d’attentes par rapport à ce budget-là , a-t-il laissé tomber.

Avec les informations de Rémi Authier, Marie-Jeanne Dubreuil et Nathalie Tremblay