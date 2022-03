Un projet pour mousser le tourisme dans la fransaskoisie ce printemps

Le Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan (CÉCS) lance son projet touristique #VenezNousDécouvrir. Il invite les Saskatchewanais à partir à la découverte des communautés et entreprises francophones dans les quatre coins de la province.

Cette initiative s'échelonnera du 4 avril au 16 juin.

Par voie de communiqué, le directeur général du Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan CÉCS, Kouamé N’Goandi affirme que ce projet mettra en valeur les qualités de la communauté fransaskoise.

« Chaque communauté a sa propre histoire, sa propre culture à offrir aux visiteurs. Chacune d’elle est ancrée dans une région de la Saskatchewan qui est riche en attraits touristiques, des coins magnifiques qui restent à découvrir. » — Une citation de Kouamé N’Goandi, le directeur général du Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan (CÉCS)

Sept communautés comme BDS (Bellevue, Domrémy et Saint Louis), Debden, Gravelbourg, les Battlefords, Ponteix, Saskatoon et Zénon Park participent à cette initiative. Six entreprises fransaskoises font aussi partie de ce projet, soit Champêtre County (Saint-Denis), La Belle Patate Bistro, Les Archives de Bellevue, Chez Nous B&B et la Société historique de Saint-Louis.

#VenezNousDécouvrir est financé par Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCAN). Il a pour but d’aider les entreprises et les communautés à faire face aux retombées économiques de la pandémie.