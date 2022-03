La cheffe de police de Windsor annonce sa retraite

On fait aussi de l’information en format collation.

Mme Mizuno est devenue la première cheffe de police de la ville du sud-ouest de l'Ontario le 4 octobre 2019. Sa retraite prend effet le 31 mars, selon un communiqué.

J'ai adoré mon passage au service de police de Windsor et j'aime les communautés de Windsor et d'Amherstburg , a déclaré Mme Mizuno dans le communiqué.

Ce fut un honneur et un privilège de diriger cette organisation et je tiens à remercier tous nos membres du service de police de Windsor. Je tiens également à remercier nos communautés pour leur soutien au cours des deux dernières années et demie, ainsi que pour la confiance que vous avez accordée au service de police de Windsor, sans laquelle nous ne pourrions pas fonctionner.

Le chef adjoint Jason Bellaire deviendra chef de police par intérim à compter du 1er avril.

Une réunion spéciale à huis clos de la commission des services de police de Windsor a eu lieu lundi, et CBC News a appris qu'elle était liée à une question de personnel.

La commission devrait entamer un processus de recrutement officiel pour trouver un chef de police permanent.

L'annonce inattendue de Mme Mizuno survient moins de six semaines après que la police de Windsor et de nombreuses autres agences à travers le Canada ont aidé à mettre fin à un blocus au pont Ambassador par des manifestants contre le mandat pandémique.

Le maire a déclaré que la commission de police souhaite du succès à Mme Mizuno.

Nous reconnaissons les réalisations de la cheffe Mizuno au cours de son mandat, en veillant à ce que la sécurité et le bien-être de la communauté soient toujours sa priorité absolue , a déclaré le maire de Windsor, Drew Dilkens, dans un communiqué. Il est également président de la Commission de services policiers de Windsor.

Pamela a mené le service à travers des défis importants au cours des 2,5 dernières années. Son travail a permis de créer un service de police très respecté par les citoyens de la ville de Windsor et de la ville d'Amherstburg. La commission lui souhaite une retraite des plus agréables.

M. Dilkens n’a pas répondu à une demande d’entrevue de la part de CBC News.

Mme Mizuno a rejoint le service de police de Windsor en 1994 et a été promue au poste de surintendante en 2016. Deux ans plus tard, elle a accepté un poste de cheffe adjointe.

Lorsque le chef de police de l'époque, Al Frederick, a pris sa retraite le 27 juin, Mme Mizuno est devenue cheffe intérimaire avant d'occuper le poste permanent.

Avec les informations de CBC News