Legault se fait talonner par l’opposition sur l’emplacement du futur hôpital de Gatineau

La cheffe du Parti libéral lui a aussi reproché de ne pas avoir rempli la promesse qu’il avait faite lors de sa campagne en 2018, c’est-à-dire d’avoir un nouvel hôpital fonctionnel d’ici cinq ans, soit en 2023. La CAQ arrive à la fin de cette promesse-là. Au bout de quatre ans, ils vont sûrement faire une annonce sans écouter les gens, en déterminant ici à Québec, ce qui devrait se passer pour les gens en Outaouais , a-t-elle dit.

La cheffe du Parti libéral, Dominique Anglade, lors de la période de questions à l'Assemblée nationale le 22 mars 2022. Photo : Radio-Canada

En réponse à la question de Mme Anglade, le premier ministre François Legault a martelé que le Parti libéral n’avait, pour sa part, pas proposé un nouvel hôpital lors de la campagne électorale en 2018. Puis, il a aussi mentionné que la situation entourant les infirmières en Outaouais s’était grandement améliorée depuis son élection, alors qu’on n’avait jamais vu ça avec les libéraux .

Le premier ministre François Legault, lors de la période de questions à l'Assemblée nationale le 22 mars 2022. Photo : Radio-Canada

Il a finalement ajouté que pour ce qui est d’où on va construire l’hôpital, on va le faire avec le milieu . M. Legault a expliqué qu’il y avait actuellement deux groupes qui font des propositions au gouvernement.

Aujourd’hui, en Outaouais, les gens n'ont aucune idée de ce qui se passe par rapport à l’emplacement de l’hôpital, a rétorqué Dominique Anglade.

On a établi une quarantaine de critères , dit Mathieu Lacombe

En 2018, je faisais campagne sur le terrain et le Parti libéral riait de nous autres, parce que tout ce qu’ils voulaient faire, c’était rénover un peu l’Hôpital de Hull , a déclaré de son côté le ministre responsable de l’Outaouais, Mathieu Lacombe.

Le travail se fait bien depuis presque un an. On a établi une quarantaine de critères, une vingtaine de sites [potentiels] et on travaille en collaboration avec la Ville de Gatineau , s’est-il défendu.

Le ministre responsable de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, lors de la période de questions à l'Assemblée nationale le 22 mars 2022. Photo : Radio-Canada

« Contrairement au passé, nous autres, on va livrer pour l’Outaouais. » — Une citation de Mathieu Lacombe, ministre responsable de l’Outaouais

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a pour sa part affirmé que ce ne serait pas une décision politique , mais bien une décision basée sur de bonnes gestions . On a eu un travail très bien fait par les gens sur place. On a un bureau de projet et on a analysé une multitude de sites. On est très près d'une décision et je pense qu'on va faire les choses dans l’ordre , s’est-il exprimé.

Cela fait plusieurs semaines que la question est soulevée par les parties prenantes de la région, dont la Coalition pour un centre hospitalier accessible et durable de l’Outaouais (CCHADO) qui a d’ailleurs tenu un point de presse sur le sujet lundi. On y avait déclaré que Québec agissait de façon irréfléchie et irresponsable dans le dossier.

Des sources ont indiqué à Radio-Canada que le l’emplacement retenu par la province serait situé sur le boulevard de la Technologie, au nord du secteur de Hull à Gatineau, ce que dénonce une multitude de voix en Outaouais. Plusieurs auraient préféré que l’hôpital voit le jour au centre-ville, ou bien dans un endroit facile d’accès en transport collectif.

Le boulevard de la Technologie est situé au nord de la ville de Gatineau, en bordure de l'autoroute 5. Photo : Radio-Canada

Québec répète depuis plusieurs semaines qu’une annonce devrait être dévoilée sous peu en ce qui concerne le choix du futur site pour l’hôpital.