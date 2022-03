Élargissement de la liste d’indemnisation contre le cancer pour les pompiers en N.-É.

On fait aussi de l’information en format collation.

L’accès aux indemnisations de la Commission des accidents du travail de la Nouvelle-Écosse sera toutefois offert seulement aux pompiers qui ont été diagnostiqués d’un cancer après le 1er juillet 2021.

La Nouvelle-Écosse a été parmi les premières provinces canadiennes à se doter d’une loi en 2003 pour garantir une compensation aux pompiers qui souffrent de certains cancers liés à leur travail.

La loi n’avait pas été modifiée en presque 20 ans d’existence.

Lors de la dernière campagne électorale en Nouvelle-Écosse, les libéraux et les progressistes-conservateurs avaient tous deux fait la promesse de rectifier le tir.

Notamment, aucun des cancers du système reproducteur féminin n’était couvert sur la liste initiale.

La ministre du Travail de la Nouvelle-Écosse, Jill Balser, a annoncé l’élargissement de la liste mardi à la Caserne de pompiers de Cole Harbour. Photo : Radio-Canada / JEAN LAROCHE

On sait que le taux de cancers reproductifs est plus élevé chez les femmes pompières que chez celles qui ne le sont pas. Elles n’étaient pas couvertes auparavant, mais elles le seront désormais , a déclaré la ministre du Travail de la Nouvelle-Écosse, Jill Balser.

Les six types de cancer qui étaient couverts jusqu’à maintenant étaient les cancers de la vessie, du cerveau, des reins, du colon, ainsi que la leucémie et les lymphomes non hodgkiniens.

S’ajoutent à la liste ces types de cancer : Œsophagien

Poumons

Testicules

Uretère

Sein

Myélome multiple

Prostate

Peau

Ovaires

Col de l’utérus

Pénien

Thyroïde

Pancréatique

Si un pompier reçoit un diagnostic de l’un de ces cancers, la province présumera que c’est en combattant un incendie ou en nettoyant le lieu de l’incendie que le travailleur a été exposé à des substances cancérigènes.

Le gouvernement provincial va également étendre les prestations d’indemnisation des pompiers qui subissent une crise cardiaque dans les 24 heures suivant un feu.

Une nouvelle bien accueilli

Le pompier Billy Marr, qui souffre d’un cancer, se réjouit de cette nouvelle.

Il a eu une opération l’an dernier pour se faire retirer une partie de son foie. Ça va permettre de garder nos troupes en sécurité , dit-il. Ils seront protégés.

Le pompier néo-écossais Billy Marr, le 22 mars 2022. Photo : Radio-Canada / JEAN LAROCHE

Le gouvernement de Tim Houston assumera la plus grande partie des coûts liés à l’élargissement de la liste.

Pendant les trois prochaines années, il paiera 4,4 millions de dollars annuellement pour les élargissements des prestations.

À partir de l’année financière 2025-2026, les municipalités néo-écossaises seront cependant responsables du paiement annuel de 4,4 millions de dollars.