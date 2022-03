Les équipes de déneigement travaillent sans relâche dans le nord du N.-B.

Le nord du Nouveau-Brunswick doit composer avec d’importantes opérations de déneigement dans les municipalités, en raison de nombreuses intempéries survenues dans les dernières semaines. C’est le cas à Campbellton, où les employés des travaux publics ne chôment pas et où le budget de déneigement diminue à vue d’œil.

Alors que le printemps se pointe le bout du nez dans le sud de la province, les résidents de Campbellton, dans le nord, doivent s’armer de patience.

Le maire, Ian Comeau, souligne que le mois de mars a apporté son lot d’intempéries.

Ian Comeau, maire de Campbellton (archives) Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Mars est arrivée en lion! On a 150 cm qui est tombé. Sept tempêtes de neige. C’est tombé une sur l’autre , dit-il, soulignant que chaque nouvelle accumulation s’ajoute à un couvert de neige déjà imposant.

Au parc provincial Sugarloaf, les amateurs de plein air s’en réjouissent. Selon les données recueillies par le parc, il est tombé jusqu’ici 314 centimètres de neige sur la région.

Opération déneigement

Rapidement, certaines rues de Campbellton sont devenues très étroites, rendant les déplacements en voiture difficiles.

Les employés municipaux doivent donc faire du temps supplémentaire pour effectuer des opérations de déneigement et libérer les rues principales et secondaires.

La neige est ensuite transportée ailleurs par camion. Nos six dépotoirs de neige qu’on a présentement, vous irez voir, il va y avoir de la neige là, jusqu’au mois de juin! Ils sont pleins! , lance le maire Ian Comeau.

La région pourrait recevoir d’autres précipitations de neige vers la fin de la semaine, selon Environnement Canada.

Le budget de déneigement de la ville de Campbellton de 800 000 $ n’a pas encore été complètement utilisé, mais on s’en approche dangereusement, selon le maire. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Le budget de déneigement de la ville de Campbellton de 800 000 $ n’a pas encore été complètement utilisé, mais on s’en approche dangereusement, précise le maire, surtout que l’augmentation du prix des carburants complique la situation.

Pour le reste de l'hiver, on se croise les doigts. On va espérer. Pour nous, c'est de l'or blanc, pour l'industrie de la motoneige et du ski mais je pense qu'on en a eu assez! , dit Ian Comeau.

Devant toute cette neige, le parc provincial Sugarloaf a annoncé lundi qu’il prolonge sa saison de ski d’une semaine, jusqu’au 3 avril.

D’après un reportage de Serge Bouchard