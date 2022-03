La Municipalité de Barraute rassurée quant à l’avenir de l’école Natagan

La pénurie d’enseignants représente un enjeu pour l’école qui compte seulement 95 élèves. Le Centre de services scolaire Harricana assure toutefois qu’il n’a aucune intention de réduire ou retirer des services, comme le laissaient entendre certaines rumeurs.

Les projections de clientèles prévoient l’ajout d’une vingtaine d’élèves au cours des prochaines années. Le Centre projette d’ailleurs d’investir 5,5 millions de dollars dans l’école secondaire à court et moyen terme, avec la réfection complète de la chaufferie et le remplacement de fenêtres et du parement extérieur en briques.

On a suffisamment d’élèves pour les secondaires 1 à 5, mais quand on arrive dans les options, les volets en sciences fortes et ainsi de suite, des fois on a moins de demandes d’inscriptions. On essaie de voir comment on peut offrir ce programme-là. Il était plus là l’enjeu, que de fermer complètement des groupes de secondaires 4 et 5, ça n’a jamais été dans nos plans de les amener à Amos , assure Yannick Roy, directeur général du Centre de services scolaire Harricana.

Yannick Roy, directeur général du Centre de services scolaire Harricana. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Une mise au point rassurante

L’ampleur qu’ont prise les rumeurs dans ce dossier a interpellé directement les élus municipaux, qui ont voulu avoir l’heure juste du Centre de services scolaire Harricana. Une rencontre a permis de rassurer le conseil municipal.

Il y a un nombre d’élèves qui va toujours en augmentant et il y a un investissement quand même de 5,5 M$ qui est à prévoir dans les prochaines années, on n’est pas prêt de fermer l'école. Ça nous rassure, parce que dans l’avenir, on veut vraiment développer la municipalité. C'est sûr que si on ferme des cours, que si on ferme l'école, à un moment donné, on ne veut pas perdre nos citoyens non plus , souligne la mairesse suppléante de Barraute, Marie-Joëlle Desrosiers.

Marie-Joëlle Desrosiers, mairesse suppléante de Barraute. Photo : Gracieuseté

L’école secondaire Natagan étudie toujours différentes alternatives pour offrir l’ensemble de ses programmes à l’automne. Les options appliquées en mathématiques et sciences ainsi que certains parcours pour les groupes d’adaptation scolaire pourraient être offerts différemment à l’automne.