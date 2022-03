La Ville de Sherbrooke veut réduire le problème de circulation sur Lionel-Groulx

Ce plan prévoit des mesures qui incluraient de retirer les arrêts à l’intersection du boulevard Lionel-Groulx et de la rue Laure-Conan, et d'interdire de tourner à gauche en provenance de Lionel-Groulx et de la rue Laure-Conan. Le tournage à gauche serait plutôt permis au feu de circulation situé un peu plus loin, sur la rue du Sauvignon.

Ces mesures seraient implantées jusqu'au doublement du boulevard Lionel-Groulx, qui doit avoir lieu en 2024.

On est en train d’évaluer aussi la possibilité de peut-être permettre un virage à gauche sur la rue McCrae. Une portion du terrain ne nous appartient pas, actuellement. Elle appartient au promoteur du plateau McCrae [...] On pourrait entamer des discussions avec le promoteur pour voir s’il est possible pour nous de l’utiliser de façon temporaire dès maintenant pour permettre le virage à gauche, ce qui permettrait de sortir par la rue McCrae vers l’autoroute ou le Costco , a précisé la directrice du Service des infrastructures urbaines à la ville de Sherbrooke Caroline Gravel pendant le comité plénier.

Des mesures d’atténuation seraient aussi ajoutées pour assurer la sécurité du secteur jusqu’au doublement du boulevard Lionel-Groulx, dont l’installation de feux à clignotement pour les piétons traversant le boulevard et l’ajout de trois dos d’âne devant l’école Plein Soleil, sur la rue du Chardonnay.

Le coût de ces mesures temporaires serait d’environ 165 000 $.

Craintes de résidents

Des résidents du secteur craignent une augmentation du débit routier dans leur quartier résidentiel, puisque l'interdiction de tourner à gauche forcera certains automobilistes à emprunter les rues Sauvignon et Chardonnay.

En entrevue avec Radio-Canada avant le comité plénier, la résidente Marie-Pascale Bélanger a indiqué être peu rassurée par le projet. Ce qu'ils proposent, c'est de déplacer le trafic d'un boulevard à une rue résidentielle. C'est complètement illogique. On parle de plusieurs centaines de voitures supplémentaires par jour sur notre rue. Et nous, il n'y a rien pour sécuriser nos enfants , a-t-elle souligné.

Le directeur de l’école Plein Soleil a aussi indiqué que les changements pourraient forcer les parents à faire un détour dans le quartier pour aller reconduire et chercher leurs enfants.

Plusieurs citoyens ont également exprimé leurs craintes mardi pendant le conseil municipal.

En comité plénier, Caroline Gravel a toutefois précisé que les mesures ne visent pas à détourner la circulation de Lionel-Groulx dans le secteur résidentiel. La seule circulation qu’on détourne dans le quartier, c’est les virages à gauche. Lorsque vous faites un virage à droite, et que vous allez vouloir rentrer dans le quartier, vous allez pouvoir .

Des informations coulées avant le temps

La conseillère et présidente du conseil Danielle Berthold a dénoncé que des informations sur le dossier aient coulé avant le temps . Ce sont des propositions qui nous ont été faites. C’est des solutions que nos services examinent. On comprend très bien. Ce que l’on trouve de malheureux, c’est que cette information-là ait coulé avant qu’on ait le temps d'en débattre en public, tous les élus , souligne-t-elle.

Aucune décision n’a été prise en lien en lien avec ce dossier mardi soir. Il sera examiné en profondeur par le conseil municipal au cours des prochaines semaines, indique Mme Berthold.

Pourquoi on a décidé de retirer le dossier ce soir, c’est qu’on ne se sentait pas à l’aise de se prononcer sur ce qui a été proposé , explique Mme Berthold.

« Soyez sans crainte, les préoccupations ont été entendues. On fait tout ce qui est en œuvre pour faire en sorte que ça se passe bien. » — Une citation de Danielle Berthold, conseillère et présidente du conseil municipal de Sherbrooke

Le dossier va être ramené au comité exécutif de la semaine prochaine. Nous reviendrons devant le conseil après avoir approfondi tout ce qui nous a été proposé au début du mois d’avril , ajoute la présidente du conseil.

Avec les informations de Fanny Geoffrion