La RPA L’Oiseau Bleu de Saint-Georges aux prises avec une importante éclosion de COVID-19

À la résidence privée pour aînés RPA L’Oiseau bleu, 157 résidents sur un total de 344 sont présentement déclarés positifs à la COVID-19. Aucun de ces cas n’a toutefois mené à des hospitalisations.

On a quelques éclosions dans nos résidences à travers le Québec, plus particulièrement la résidence L'Oiseau bleu [...], mais très peu sont malades. Ils ont des symptômes très légers qui s’apparentent aux symptômes du rhume ou carrément pas de symptômes , a indiqué la directrice des communications pour Cogir Immobilier, Brigitte Pouliot.

En plus des résidents, une vingtaine d’employés ont également été infectés. Du nombre, trois sont déjà de retour au travail. Combinée à la pénurie de main-d'œuvre, les absences de personnel constituent la plus grande inquiétude des gestionnaires d'établissement.

« Avoir des employés qui sont sortis pendant 5, 7, 10 jours à cause de confinement, ça, c’est plus dur à gérer parce qu’on a des services à maintenir auprès de la population dans les résidences. Ça nous complique beaucoup la tâche. » — Une citation de Marc Fortin, PDG du Regroupement québécois des résidences pour âgées

Jusqu’à maintenant, 18 aînés ont vu leur isolement de cinq jours levé, à la suite de tests rapides négatifs. Mercredi, une vaste opération de dépistage sera menée, alors que la plupart des résidents en seront à leur sixième journée de confinement.

La résidence privée pour aînés RPA L’Oiseau bleu espère en outre bientôt rouvrir sa salle à manger, qui est fermée depuis le début de l’éclosion. D'ici là, les repas continueront d'être servis au cabaret aux chambres des résidents.

Alerte rouge dans plusieurs résidence privée pour aînés RPA

La situation de cette résidence privée pour aînés RPA de Saint-Georges n’est pas unique au Québec. Le niveau d’alerte a été rehaussé à rouge pour plusieurs résidences situées dans la grande région de Montréal, Chaudière-Appalaches et le Bas-Saint-Laurent, où le variant BA2 a fait son entrée.

Il y a un signal ici dans la résidence privée pour aînés RPA qu’il y a quelque chose qui se passe. Il y a une transmission élevée. Et malheureusement, les personnes dans les résidence privée pour aînés RPA sont des personnes qui sont aînées et vulnérables et il faut faire attention à ce que ça n’amène pas des hospitalisations , a noté le Dr Donald Vinh, infectiologue et microbiologiste au Centre universitaire de santé McGill.

Le Dr Donald Vinh, infectiologue et microbiologiste au Centre universitaire de santé McGill Photo : Radio-Canada / Thomas Christopherson

Dans les circonstances, le spécialiste voit d’un bon œil une éventuelle quatrième dose de vaccin pour les aînés. Une recommandation en ce sens existe déjà pour les personnes immunosupprimées.

On sait que les super aînés, les 80 ans et plus, sont aussi vulnérables. [...] Ils sont non seulement à risque d’avoir la forme grave de la COVID, mais aussi à risque de ne pas répondre très bien, ou de façon sous-optimale, au vaccin. On peut les voir comme l’équivalent des personnes immunosupprimées et on peut envisager que ces personnes vont avoir besoin d’une quatrième dose , croit-il.

Les yeux sur l’Europe

Pour prédire l'avenir, il faut garder l’œil sur l’Europe, où la cinquième vague est marquée par une flambée d’infections au variant BA2 dans la foulée du relâchement des mesures sanitaires, selon l’infectiologue et microbiologiste. Jusqu’à maintenant, la situation européenne s’est toujours reflétée au Québec, trois ou quatre semaines plus tard.

Pour l’instant, il semble au Québec que le taux d’hospitalisations et des décès soit sur le déclin. C’est encourageant, mais c’est certain qu’on doit se préparer à une augmentation des cas de COVID liés au variant BA2 , a estimé le Dr Vinh, se basant sur l’augmentation de cas communautaires en Chine, en Europe et aux États-Unis.

Avec les informations de Pierre-Alexandre Bolduc