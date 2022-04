Marc-Yvan Hébert avait deux ans de métier dans le corps. Il a été surtout affecté à la couverture des inondations à Grand Forks aux États-Unis. Il se souvient d’avoir marché sur des digues de terre avec son caméraman jusqu’à ce qu’elles cèdent. Les images du quartier de Lincoln Park, sous l'eau, étaient frappantes.

« On est retourné après pour rencontrer une mère qui laissait ses enfants dessiner sur les murs de la maison détruite par l’eau. Elle voulait ajouter un peu de couleur dans ce qu’ils avaient vécu. »

C’était aussi l’un des premiers grands événements nationaux couverts par RDI. Le Réseau de l'information diffusait en continu depuis seulement deux ans. Un camion satellite permettait d'alimenter des images au réseau national. Marc-André Masson, qui animait l'émission d'information quotidienne L'Ouest en direct depuis moins d'un an, s'est retrouvé propulsé au cœur de cette couverture médiatique. Il ne savait pas toujours ce que la journée lui apporterait.

« J'avais parfois 6 mots sur ma feuille pour animer une heure. On passait d'un sujet à l’autre. Les journalistes et les caméramans venaient me raconter ce qu'ils venaient de tourner. »