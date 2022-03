8 phénomènes météorologiques expliqués aux jeunes

Notre reporter météo Alain Jean-Mary a pris part à un cours de géographie de 9e année de l’École secondaire catholique L'Escale à Rockland, dans l’est ontarien, et a répondu aux questions météorologiques des élèves.

Pourquoi y a-t-il eu tellement d’inondations printanières dans notre région ces dernières années? Photo : Radio-Canada / Dominique Degré

Question de Zoé Losier : Pourquoi y a-t-il eu tellement d’inondations printanières dans notre région ces dernières années?

Réponse d’Alain : Il y a trois éléments importants qui se sont produits lors des années marquées par les inondations. Premièrement, il est tombé plus de neige qu’à l’habitude. Deuxièmement, les températures moyennes des mois d'hiver ont été plus froides que la normale donc le sol était gelé plus profondément que d’habitude. Troisièmement, le printemps venu, il y a eu beaucoup plus de pluie que lors des années précédentes.

Résultat : la neige s’est mise à fondre et la pluie à tomber, faisant d’importantes accumulations d’eau qui n’arrivaient pas à pénétrer assez rapidement dans le sol encore gelé. Tous ces phénomènes sont possiblement causés par les changements climatiques.

Comment faites-vous pour prédire la météo? Photo : iStock

Question de Cassandra Larocque : Comment faites-vous pour prédire la météo?

Réponse d’Alain : En 2022, les météorologues et les reporters peuvent compter sur la technologie pour faire une partie du boulot en observant les nuages. Ils vont nous fournir des informations nécessaires pour prédire la météo comme la direction des vents, l’humidité et la saturation de l’air ainsi que la pression barométrique.

Comment est-ce que le verglas se forme? Photo : STEVE LAWRENCE / CBC

Question de Nevaeh Brisson : Comment est-ce que le verglas se forme?

Réponse d’Alain : Le réchauffement climatique va faire augmenter le nombre de périodes en hiver pendant lesquelles des masses d’air chaud rencontrent une masse d’air froid. La recette classique d'une pluie verglaçante est une couche d'air chaud au-dessus d'une couche peu profonde d'air froid. Les gouttes de pluie tombent des nuages dans la couche d'air chaud, puis traversent la couche d'air froid où la température se maintient tout près du point de congélation. Les gouttes d’eau deviennent ainsi gelées.

Pourquoi la température change de jour en jour? Photo : Daniel Patry

Question de Zackari Picard : Pourquoi la température change de jour en jour? Pourquoi, par exemple, une journée il fait -25°C et le lendemain il fait -10°C?

Réponse d’Alain : D’abord, les masses d’air jouent un grand rôle. Par exemple, une masse d’air frais va inévitablement faire diminuer la température. Lorsque celle-ci se retire, la température remonte. D’autres éléments vont également influencer le mercure, comme le taux d’humidité dans l’air et la présence de nuages et de précipitations.

Pourquoi avons-nous plus de tornades depuis quelques années? Photo : gracieuseté CBC

Question de Benjamin Matte : Pourquoi avons-nous plus de tornades depuis quelques années? Par exemple celles qui ont affecté la région d’Ottawa-Gatineau en 2018.

Réponse d’Alain : Il faut savoir que les tornades naissent des nuages d’orage : les fameux cumulonimbus, des nuages verticaux qui peuvent mesurer de 12 à 15 km avec des températures au sommet très froides et au sol très chaudes et humides. L’air chaud a tendance à monter alors que l’air froid tend à descendre, ce qui peut créer des vents qui vont dans tous les sens et qui finissent par créer un tourbillon comme une tornade. Notre région est naturellement dans un environnement qui pourrait générer des cumulonimbus à tornades puisque nous avons de l’air chaud et humide qui arrive constamment du sud ou du sud-ouest ainsi qu’une humidité accrue avec nos cours d’eau autour. Le tout rencontre de l’air plus frais qui descend des montagnes autour de la région et crée ces mouvements de vents.

Pourquoi y a-t-il plus de précipitations pendant le printemps et beaucoup moins pendant l’été? Photo : Photo : iStock

Question de Steeve Laphargue : Pourquoi y a-t-il plus de précipitations pendant le printemps et beaucoup moins pendant l’été?

Réponse d’Alain : La pluie est présente toute l’année même à certains moments en hiver, mais c’est en automne où la pluie semble tomber sur une plus grande étendue, mais ça ne veut pas dire qu’il pleut plus. À l'automne, les perturbations qui naissent toujours dans les contrastes de températures sont accompagnées à l’automne par de plus grands systèmes dépressionnaires. Au printemps, il y a plus de rayonnement solaire dans l'hémisphère Nord. Cette présence accrue du soleil réchauffe les parties les plus basses de l'atmosphère, ce qui va créer de l’instabilité avec de la chaleur qui va grimper là où il y a des couches d’air froid. En fin de compte, cela stimulera et augmentera le risque d’averses de pluie.

Pour ce qui est de l'été, il pleut moins souvent, mais en plus grande quantité. Pourquoi? Puisqu’il fait chaud et c’est humide, il y aura création de nuages convectifs créant beaucoup d’instabilité. Donc des nuages d’orages qui vont laisser tomber beaucoup de pluie mais de courte durée.

Pourquoi avons-nous des rafales de neige dans notre région? Photo : Radio-Canada

Question de Caleb Duquette : Pourquoi avons-nous des rafales de neige dans notre région?

Réponse d’Alain : Les rafles peuvent être distinguées en deux catégories : la poudrerie et les bourrasques. Lorsque le vent soulève de la neige sèche au sol. On appelle ça de la poudrerie. Les bourrasques, c’est lorsque la neige tombe en même temps que le vent la souffle fort. Et comment se forment les bourrasques? Lorsqu'une masse d’air froid passe au-dessus d’une grande étendue d’eau qui n’est pas encore refroidie ou qui se refroidit lentement, si le vent est d’une vitesse constante et souffle dans la même direction, alors il y aura instabilité créée par la différence entre le chaud et le froid. Alors sur les berges du cours d’eau il y aura chute de neige accompagnée par de forts vents. Ayant beaucoup de cours d’eau, notre région est potentiellement plus à risque d'en avoir surtout en début d’hiver.

Pourquoi l’hiver semble durer plus longtemps et l’été semble commencer plus tard? Photo : Getty Images / Shannon Savory

Question de Hugo Barbarie : Pourquoi l’hiver semble durer plus longtemps et l’été semble commencer plus tard?

Réponse d’Alain : Nous avons effectivement cette impression puisque nous sommes en général exténués des tempêtes de neige et des températures froides. Nous avons hâte à la belle saison, mais en réalité les hivers sont de moins en moins longs et de plus en plus doux de manière générale.

Quant aux saisons en général, la Terre se déplace plus rapidement au début de janvier donc durant hiver à l'Hémisphère Nord, car elle est plus proche du Soleil, ce qui fait que nous passons moins de temps en hiver (environ 88 jours 23 heures et 37 minutes).

À l’opposé, la Terre est plus éloignée du Soleil et se déplace plus lentement au début de juillet, donc en été boréal qui est la plus longue des saisons (environ 93 jours, 15 heures et 50 minutes).