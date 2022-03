Budget 2022 : peu de mesures répondent aux demandes de l’Estrie

Québec favorise l'aide financière directe au plus grand nombre de citoyens possible, plutôt que des mesures précises pour venir en aide aux contribuables. Aucune mesure particulière n'a d'ailleurs été annoncée à l'industrie agricole, qui avait pourtant des demandes importantes en Estrie.

On fait aussi de l’information en format collation.

Ainsi, un chèque de 500 $ sera alloué à chaque adulte dont les revenus annuels s'élèvent à 100 000 $ ou moins. Ces sommes seront versées via les déclarations de revenus.

De là l'importance de la mesure de 500 $. La hausse du coût de la vie touche tout le monde. On fait un geste pour l'ensemble des adultes. Si votre profession est en agriculture, vous allez recevoir un chèque , a expliqué le ministre des Finances du Québec, Éric Girard.

L'industrie agricole demandait pourtant de l'aide pour faire face à la hausse importante des coûts de production, la hausse de l'inflation de 5,4 % en février 2022 ayant a eu un impact important sur les coûts des intrants. La guerre en Ukraine ayant aussi poussé à la hausse les coûts des fertilisants et des moulées, la situation financière de plusieurs entreprises agricoles s'est trouvée fragilisée selon le président de l'Union des producteurs agricoles (UPA) - Estrie, Michel Brien.

Or, le gouvernement du Québec ne prévoit aucune mesure précise pour pallier à cette situation.

L'Union des producteurs agricoles UPA - Estrie réclamait aussi des mesures financières pour soutenir la relève agricole et faciliter le transfert des entreprises. Ces demandes n'ont pas non plus été retenues dans le budget.

Des annonces dans des secteurs prioritaires

En Estrie, autant le secteur municipal que communautaire réclamaient du financement pour le logement abordable et social. Le ministre Éric Girard a annoncé 347 millions sur 6 ans pour 1000 logements à la grandeur de la province. Cependant, seulement à Sherbrooke, la mairesse Évelyne Beaudin souhaitait parvenir à construire 1000 logements en 5 ans, en soutenant que cet objectif dépendait de l'implication du provincial.

Une autre demande majeure dans la région concernait le financement des organismes communautaires. En Estrie, le Regroupement des organismes communautaires estimait qu'il faudrait 50 millions $ supplémentaires par année pour répondre aux besoins des organismes de la région. Québec annonce toutefois qu'il allonge 834 millions $ en 5 ans, dont 112 millions $ en 2022-2023, pour bonifier le soutien à ces organismes pour l'ensemble de la province.

L'environnement et le soutien pour le virage vert étaient d'autres secteurs pour lesquels l'Estrie espérait de bonnes nouvelles, mais sans avoir chiffré concrètement ses demandes. Le budget 2022-2023 du gouvernement du Québec prévoit l'investissement de 357 millions $ pour la valorisation des milieux contaminés par l'amiante, pour la réhabilitation de terrains, pour stimuler la transition énergétique et pour soutenir les pratiques durables.

Finalement, une demande de la Fédération des municipalités du Québec concernant l'élargissement de la couverture cellulaire dans les zones rurales a été entendue. Québec a annoncé des investissements de 50 millions $ sur deux ans entre autres pour réaliser la cartographie des lieux dépourvus de réseau.

De l'argent pour la COVID longue et les hôpitaux

Le gouvernement a profité du dépôt du budget pour annoncer qu'au total, la province comptera 15 centres visant à offrir des services spécialisés et multidisciplinaires aux patients souffrant de la COVID longue, ainsi que d'effectuer de la recherche scientifique. Les sommes iront à l'embauche de physiothérapeutes, de travailleurs sociaux, d'infirmières, de coordonnateurs et d'agents administratifs.

La clinique de Sherbrooke, considérée comme un centre de référence, voit donc son budget reconduit. Des centres de référence seront aussi situés à Montréal et à Québec et 10 centres satellites seront répartis dans l'ensemble de la province.

Près de 25 millions $ au projet de construction du Centre mère-enfant et des services d'urgence de l'Hôpital Fleurimont ont également été confirmés dans ce budget, de même qu'une somme de 34 millions $ pour l'agrandissement et le réaménagement de l'hôpital de Thetford Mines, dont 7,3 millions seront investis en 2022-2023.

Le budget présenté mardi prévoit des revenus de 138,5 milliards $, ce qui représente une croissance de 2,2 %. Les dépenses devraient s'élever à 136,6 milliards, en croissance de 4,8 % par rapport au précédent budget.