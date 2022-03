La grande séduction de Petit-Saguenay

Le village, niché entre le fjord et les montagnes, se dévoile le long de la route 170, à 90 kilomètres à l’est de Saguenay. Il tire son nom de la rivière à saumons qui coule en son cœur. Le soleil éblouit les immenses bancs de neige qui atteignent presque la hauteur des maisons. Des parois escarpées entourent le village et portent constamment notre regard vers le haut.

C’est dans ce décor que Maude Viens et Mickaël Clément-Ménard ont décidé d’établir leur famille. Le couple, qui a résidé à Montréal pendant plusieurs années, a troqué la mer de béton et la vie urbaine pour le calme et la nature il y a deux ans.

On s’est dit que tant qu’à sortir de Montréal, on va y aller le tout pour le tout. La nature est tellement grandiose qu’on s’est dit : pourquoi pas ici? , raconte Mickaël, en berçant son bébé de quelques mois.

Cette famille a fait le choix de Petit-Saguenay pour sa proximité avec la nature, ses maisons abordables et sa qualité de vie. Photo : Radio-Canada / Nahila Bendali

Maude et Mickaël voulaient trouver plus grand pour accueillir leur famille. Leur maison couleur rose saumon se situe dans ce qu’ils appellent, sourire en coin, le quartier à haute densité de Petit-Saguenay.

Ils sont à distance de marche de l’école primaire et du CPE que fréquente leur plus vieux, pas très loin, non plus, du cœur du village. À Montréal, impossible pour eux d’acheter une propriété similaire.

« J’étais col bleu pour la Ville [de Montréal], et je ne pouvais pas envisager d’accéder à la propriété dans la ville pour laquelle je travaille. » — Une citation de Mickaël Tremblay-Ménard

L’attrait des régions éloignées

Des régions éloignées ont longtemps été victimes de l’exode vers les grands centres. Petit-Saguenay n’y fait pas exception, elle qui se classe dans le dernier quintile pour ce qui est de la vitalité économique selon l'Institut de la statistique du Québec.

Le village, fondé autour de l’industrie forestière, a déjà accueilli 1400 habitants. Au dernier recensement, ils n’étaient plus que 600 âmes. Ils travaillent à la petite scierie du coin, dans l’agriculture, ou encore dans leur microentreprise.

À l’aube de la quarantaine, le jeune maire Philôme La France se bat de toutes ses forces pour redynamiser son village.

Nous, on a fait le pari d’attirer des jeunes familles qui veulent se rapprocher de la nature, des activités de plein air. C’est l’ambiance qu’on essaie de créer ici, un milieu de vie où les gens peuvent créer des projets, avoir une vie familiale intéressante, une vie communautaire diversifiée, beaucoup de culture, et aller chercher le bonheur au-delà des questions matérielles.

Philôme La France est maire de Petit-Saguenay depuis 2017. Il multiplie les initiatives pour attirer les familles dans son village. Photo : Radio-Canada / Nahila Bendali

La conjoncture semble de son côté. En 2020-2021, des régions éloignées comme le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et le Saguenay–Lac-Saint-Jean ont gagné en moyenne 1500 résidents, au détriment des grands centres.

C’est un solde migratoire interrégional record en 20 ans, selon l’Institut de la statistique du Québec. Cinq ans plus tôt, en 2015-2016, le Saguenay–Lac-Saint-Jean perdait 1000 personnes vers les autres régions.

« On a vraiment senti un changement avec l’arrivée de la pandémie, qui a bouleversé le Québec au grand complet. [...] L’année dernière, on a senti une effervescence jamais vue sur le marché immobilier. » — Une citation de Philôme La France, maire de Petit-Saguenay

En 2021, toutes les maisons se sont vendues à Petit-Saguenay, en grande partie à des familles séduites par le village et le prix des maisons. Tellement qu’il n’y a plus de place pour accueillir les nouveaux arrivants.

Petit-Saguenay n’a pas connu de développement immobilier depuis les années 1980, faute de population. C’est en train de changer, avec notamment un projet d’écoquartier.

La municipalité veut également construire des logements pour des locataires, mais aussi afin de pouvoir loger ses personnes âgées qui ne peuvent plus entretenir leur maison.

Éviter le développement sauvage

Petit-Saguenay se donne l’objectif de d'abord stabiliser sa population et de retourner à 700 résidents, avec ses différents projets de construction. Les municipalités tirent en grande partie leurs revenus de la taxe foncière, et cette croissance permettrait une plus grosse assiette fiscale.

Mais Philôme La France ne veut pas tomber dans le piège de l’étalement urbain. On s’est donné un objectif qui est aussi une limite au développement. On ne veut pas qu’il se construise des maisons partout, partout, partout. On a un beau territoire, des terres agricoles qu’on veut préserver.

La priorité, confie Philôme La France, c’est de maintenir un niveau de population suffisant pour conserver les services de proximité, comme l’épicerie ou le nombre de classes à l’école.

Les maisons à vendre se font rares à Petit-Saguenay. La municipalité mise sur le développement d’un écoquartier. Photo : Radio-Canada / Nahila Bendali

Une école moderne pour les familles de demain

L’École primaire du Vallon de Petit-Saguenay a bien failli se voir amputée de deux de ses quatre classes à la rentrée 2020. Le nombre d’élèves n’était plus suffisant. L’arrivée de nouvelles familles a permis d’augmenter la fréquentation et d’éviter cette situation.

Il faut dire que l’école exerce un certain pouvoir d’attraction à Petit-Saguenay. Elle a été complètement rénovée l’an dernier, avec des investissements de 3 millions de dollars par le Centre de services scolaire Rives-du-Saguenay

Tout l’intérieur a été repensé avec une inspiration scandinave. Fini les corridors étroits et les espaces cloisonnés. Le bois a repris ses lettres de noblesse. Les espaces collaboratifs sont nombreux, la bibliothèque est éclatée, la lumière entre par les nombreuses fenêtres.

L’architecture a été réfléchie en fonction d’un bâtiment durable. Des panneaux solaires sont installés sur le toit de l’édifice. Un mur végétal, une serre et une cuisine collective servent aux nombreux projets des élèves.

L'École primaire du Vallon accueille cette année 42 écoliers. Elle a connu une hausse de la fréquentation scolaire avec l'installation de nouvelles familles à Petit-Saguenay. Photo : Radio-Canada / Nahila Bendali

Image 2 de 4 La bibliothèque est décloisonnée. Des gradins permettent aux élèves de se rassembler. Photo : Radio-Canada / Nahila Bendali

Image 3 de 4 L’École primaire du Vallon est ouverte, lumineuse et verte. Photo : Radio-Canada / Nahila Bendali

Image 4 de 4 La cuisine collective permet aux élèves de s’intéresser à l’alimentation. Elle sera également accessible à la communauté. Photo : Radio-Canada / Nahila Bendali

Le premier mot qu’on entend, c’est "wow"! Si on prend nos nouveaux arrivants, on me dit : "c’est ma plus belle école". Je l’ai entendu quelques fois cette année , dit fièrement le directeur, Joël Vaillancourt.

Il y a 42 petits écoliers à l’école cette année, et elle peut en accueillir encore plus.

Des villages comme Petit-Saguenay, qui deviennent très attractifs par leur dynamisme, on souhaite voir ça dans plusieurs communautés. Notre clientèle, ce sont les jeunes familles qui ont des enfants. Si elles reviennent dans les villages et ne les quittent pas, ça fait des écoles vivantes , ajoute Claudie Fortin, du Centre de services scolaire.

De l’exode au retour

Bastien Gaudreault a les racines profondes à Petit-Saguenay. Mais comme d’autres, il a quitté son village natal vers 18 ans, passage obligé pour poursuivre ses études. Il a vécu à Québec et à Chicoutimi, avant de revenir chez lui il y a six ans.

Bastien Gaudreault a fait le choix de revenir dans son village natal lorsqu’il a fondé une famille. Photo : Radio-Canada / Nahila Bendali

Il a vu le déclin de Petit-Saguenay, avec le vieillissement de la population, le manque de dynamisme et l’exode vers les grands centres dans sa jeunesse. Lui-même ne croyait jamais revenir dans le village. Mais la naissance de sa fille Charlotte a tout changé.