Une deuxième saison d’And Just Like That en préparation

HBO Max a confirmé mardi le renouvellement de sa minisérie And Just Like That. La première saison, qui réunit trois des quatre héroïnes de la saga Sexe à New York (Sex and the City), s’est conclue le 3 février. La date de diffusion de la suite n’a pas encore été dévoilée.

La plateforme de vidéo à la demande a déclaré que le premier épisode d'And Just Like That a battu des records de cotes d’écoute pour une série originale produite par HBO. La série est présentée sur Crave au Canada.

Mettant en vedette Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) et Kristin Davis (Charlotte), And Just Like That se déroule une dizaine d’années après les événements du film Sexe à New York 2 (2010). Désormais dans la cinquantaine, les trois amies inséparables font face à de nouveaux défis personnels et professionnels dans une Grosse Pomme qui a connu d’importants changements sociopolitiques depuis qu’on les a découvertes au petit écran, vers la fin des années 1990.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Je suis ravi et excité de raconter plus d'histoires sur ces personnages dynamiques et audacieux, joués par ces actrices puissantes et exceptionnelles , a affirmé mardi par voie de communiqué le directeur créatif de la minisérie, Michael Patrick King.

Nous avons fait quelque chose qui était difficile à faire, a-t-il ajouté. Nous avons pris quelque chose de familier et l'avons renouvelé – pour le meilleur et pour le pire.

Critiques négatives

And Just Like That a reçu un accueil plutôt défavorable de la part des médias spécialisés, et n’a même pas obtenu la note de passage sur les deux principaux agrégateurs de critiques américains, Rotten Tomatoes et Metacritic.

La série a également été associée à un scandale impliquant son acteur masculin principal, Chris Noth. Celui qui jouait Mr. Big, le mari de Carrie qui meurt soudainement dans le premier épisode, a été accusé d’agression sexuelle par trois femmes. Il devait faire une apparition-surprise dans le dernier épisode, mais la scène a été coupée au montage.

Créée par Darren Star, la série Sexe à New York est basée d'après le livre éponyme de Candace Bushnell paru en 1997. Le premier épisode est sorti en 1998 et six saisons ont suivi.

La série a également donné lieu à deux longs métrages et à un antépisode, The Carrie Diaries, diffusé en 2013 sur deux saisons.