Budget 2022 : Québec veut relancer l’industrie du tourisme

On fait aussi de l’information en format collation.

C’est l’une des rares mesures qui concernent plus spécifiquement la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine dans le dernier budget provincial qui vient d’être déposé à l’Assemblée nationale.

Ainsi, Québec souhaite soutenir davantage le secteur de l’hébergement touristique et augmenter la capacité d’accueil des établissements hôteliers.

Le gouvernement souhaite aussi stimuler les investissements pour le déploiement de nouvelles expériences touristiques et pour des travaux de réfection, d’agrandissement ou de création d’infrastructures liées au tourisme.

Soutenir le transport aérien régional

Par ailleurs, l’aide d’urgence qui avait été offerte aux transporteurs régionaux et aux administrations aéroportuaires régionales sera reconduite pour une autre année.

Le montant octroyé est cependant en baisse par rapport à l’an dernier, et passe de 26 à 21 millions pour 2022-2023.

Qui plus est, 234 millions de dollars sur cinq ans sont prévus pour rendre les voyages par avion plus accessibles et moins coûteux dans les régions. Les détails quant à cette initiative seront annoncés prochainement, peut-on lire dans les documents budgétaires.

L'aéroport de Mont-Joli pourra compter sur de nouvelles sommes de la part de Québec (archives). Photo : Radio-Canada

En ce qui a trait à la réfection du rail, Québec poursuit ses investissements pour les tronçons entre Caplan et Port-Daniel-Gascons (36 M$ en 2022-2023) et Matapédia – Caplan (8,7 M$ pour la même période).

L’éolien, un grand absent

Par ailleurs, le gouvernement ne fait nullement mention du développement de l'industrie éolienne dans son plan budgétaire qui compte près de 500 pages.

On apprend cependant que la construction d’une route éolienne dans le secteur de Gaspé passe en phase de réalisation dans le Plan québécois des infrastructures (PQI).

On ignore cependant le coût de ce projet pour l'instant.

Autres mesures prévues dans le budget Girard : 3,5 M$ en 2022-2023 pour soutenir la récolte de la forêt publique affectée par la tordeuse des bourgeonsde l’épinette;

5 M$ sur 5 ans pour indemniser les producteurs agricoles pour les dommages causés par le passage de véhicules hors-route;

Bonification du crédit d’impôt à l’investissement et à l’innovation pour les Municipalité régionale de comté MRC à faible indice de vitalité économique.

Plus de détails à venir...