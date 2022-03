Un budget modeste couplé d’une brochette de mesures économiques pour l’Outaouais

Parmi les mesures communes à chacune des régions, Québec cible deux principales mesures pour s'attaquer à la problématique de disponibilité de la main-d’œuvre: l'immigration et la formation. Le gouvernement juge prioritaire d'accélérer le traitement des demandes d'immigration et de le ramener à un délai raisonnable . Sur cinq ans, 11,9 millions serviront à se doter des effectifs nécessaires pour traiter les demandes accrues. À l'heure actuelle, les dossiers tardent à être résolus et certains traînent depuis plus de trois ans.

Citée comme un frein à la croissance économique, la rareté de main-d’œuvre amène aussi le gouvernement à faire de l’éducation une priorité. Pour ce faire, il investit pour soutenir la réussite et la persévérance scolaire, comme le demandait notamment la Fédération des cégeps, qui soutient que le marché du travail attractif détourne certains étudiants des lieux de formation. Québec entend améliorer l’accès aux études supérieures et la diplomation, dans l'objectif de se qualifier et ou se requalifier pour le marché du travail.

Transport collectif dopé et réduction pour l'achat de VÉ VÉ

En pleine flambée des prix de l'essence, le gouvernement révise à la baisse ses crédits pour l'acquisition de véhicules électriques (VÉ) ou hybrides et ce, dès le 1er avril 2022.

Désormais, le rabais maximal sera de 7000 $ pour un véhicule 100 % électrique contre 8000 $ auparavant. Les acheteurs de véhicules hybrides neufs pourront obtenir un rabais d'au plus 5000 $ contre une fourchette qui pouvait atteindre jusqu'à 8000 $ selon la capacité de la batterie. Nouveauté toutefois, les véhicules d'occasion entièrement électriques seront désormais admissibles à un rabais d'au plus 3500 $.

En matière de transport, 48,2 milliards de dollars sont réservés pour améliorer le réseau routier. L'élargissement de l'autoroute 50 demeure dans les plans du ministère. Par ailleurs, 56,5 milliards $ seront investis pour le transport collectif, urbain et interurbain par autobus. On y retrouve également l'ajout d'une desserte en transport collectif électrique entre l'ouest de Gatineau et le centre-ville d'Ottawa. Ce projet fait partie des solutions aux problèmes de congestion et s'inscrit dans la stratégie du gouvernement pour répondre aux préoccupations environnementales en diminuant les émissions de GES .

Logements sociaux et abordables

Les difficultés d'accès au logement trouvent écho dans les priorités du ministre Girard qui s'engage à accroître l'offre de logements sociaux et abordables, avec une enveloppe assortie de 416 millions $. Les projets déjà engagés pour AccèsLogis devraient se conclure par la livraison des 3500 logements déjà annoncés.

Pour ce qui est du Programme d'habitation abordable Québec, il s'agit d'une aide financière pour les promoteurs communautaires et privés qui s'engageront à réaliser des logements locatifs pour les ménages à revenus modestes ou faibles sous la forme d'une subvention pour la construction. L'aide sera déterminée selon la superficie du projet et sa durée. Ainsi, plus le projet s'étend à long terme, plus l'aide financière sera importante. De plus, les éventuels locataires de ces logements pourront recevoir le supplément au loyer du volet marché privé.

En matière d'accès à la propriété, pas question toutefois de donner des allègements. Le ministre Éric Girard estime qu'un incitatif entraînerait un déséquilibre dans le marché. Même si le marché immobilier s'emballe, le ministre juge qu'il sera contre-productif de le stimuler davantage.

Lorsque la demande excède l'offre, la dernière chose que l'on veut faire, c'est stimuler la demande , a insisté le ministre Girard.

Mesures régionales en vrac

Ce budget tient également compte des défis économiques des territoires dits de faible vitalité économique . En Outaouais, trois Municipalité régionale de comté MRC en font partie soient la Vallée-de-la-Gatineau, Pontiac et Papineau. Dans ces trois secteurs, le crédit d’impôt à l’investissement et à l’innovation est majoré à 20 %, ou à 40 % avec la bonification temporaire.

Le gouvernement entend également régionaliser 5000 emplois d'ici 2028 dans la fonction publique, dont 2000 d'ici le 30 septembre 2022, les Municipalité régionale de comté MRC dont l'indice de vitalité économique est faible seront priorisées.

La Coalition avenir Québec maintient aussi le cap pour compléter d'ici l'automne, la couverture mobile des zones habitées et des axes routiers de la province.

Le budget 2022-2023 alloue également 10 millions de dollars, sur deux ans pour accompagner le milieu municipal en cas de sinistre, notamment les inondations. Ce montant s'ajoute au Plan de protection du territoire pour les territoires touchés notamment par les bassins versants de la rivière des Outaouais.