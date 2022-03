Budget Girard: peu de mesures phares pour les régions

Parmi les mesures communes à chacune des régions, Québec cible deux principales mesures pour s'attaquer à la problématique de disponibilité de la main-d’œuvre: l'immigration et la formation.

Le gouvernement juge prioritaire d'accélérer le traitement des demandes d'immigration et de le ramener à un délai raisonnable. Sur cinq ans, 11,9 millions serviront à se doter des effectifs nécessaires pour traiter les demandes accrues. À l'heure actuelle, les dossiers tardent à être résolus et certains traînent depuis plus de trois ans.

Investissement en éducation

Citée comme un frein à la croissance économique, la rareté de main-d’œuvre amène aussi le gouvernement à faire de l’éducation une priorité.

Pour ce faire, il investit pour soutenir la réussite et la persévérance scolaire, comme le demandait notamment la Fédération des cégeps, qui soutient que le marché du travail attractif détourne certains étudiants des lieux de formation.

Québec entend améliorer l’accès aux études supérieures et la diplomation, dans l'objectif de se qualifier et/ou se requalifier pour le marché du travail.

Le ministre des Finances du Québec, Eric Girard. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Réduction du rabais aux véhicules électriques

En pleine flambée des prix de l'essence, le gouvernement révise à la baisse ses crédits pour l'acquisition de véhicules électriques ou hybrides et ce, dès le 1er avril 2022.

Désormais, le rabais maximal sera de 7000 $ pour un véhicule 100 % électrique contre 8 000 $ auparavant. Les acheteurs de véhicules hybrides neufs pourront obtenir un rabais d'au plus 5000 $ contre une fourchette qui pouvait atteindre jusqu'à 8000 $ selon la capacité de la batterie.

Nouveauté toutefois, les véhicules d'occasion entièrement électriques seront désormais admissibles à un rabais d'au plus 3500 $.

Québec compte également soutenir le transport aérien, perçu comme un vecteur du développement économique et de la vitalité des régions, y compris pour les liaisons interrégionales. Des investissements de 255 millions sur cinq ans sont prévus pour établir des dessertes accessibles et l'aide d'urgence est prolongée avec 21 millions additionnels pour 2022-2023.

Logements sociaux et abordables

Les difficultés d'accès au logement trouvent écho dans les priorités du ministre Girard qui s'engage à accroître l'offre de logements sociaux et abordables, avec une enveloppe assortie de 416 millions. Les projets déjà engagés pour AccèsLogis devraient se conclure par la livraison des 3500 logements déjà annoncés.

Pour ce qui est du Programme d'habitation abordable Québec, il s'agit d'une aide financière pour les promoteurs communautaires et privés qui s'engageront à réaliser des logements locatifs pour les ménages à revenus modestes ou faibles sous la forme d'une subvention pour la construction.

L'aide financière sera déterminée par la superficie du projet et sa durée. Ainsi, plus le projet s'étend à long terme, plus l'aide financière sera importante. De plus, les éventuels locataires de ces logements pourront recevoir le supplément au loyer du volet marché privé.

En matière d'accès à la propriété, pas question toutefois de donner des allègements. Le ministre Éric Girard estime qu'un incitatif entraînerait un déséquilibre dans le marché. Le marché immobilier s'emballe et le ministre juge qu'il serait contreproductif de le stimuler davantage.

Lorsque la demande excède l'offre, la dernière chose que l'on veut faire, c'est stimuler la demande, a insisté le ministre Girard.

Minéraux critiques

Sans nommer la filière lithium de manière précise, le gouvernement prévoit 15 millions sur trois sans pour contribuer à la mise en valeur des minéraux stratégiques et critiques.

L'objectif est d'accélérer la réalisation de projets qui viendront contribuer au développement des filières liées à la transition énergétique et à la fabrication de batteries.

Questionné à savoir si Québec pave la voie à dynamiser l'extraction et d'éventuels investissements pour transformer le lithium, le ministre Éric Girard a refusé de s'avancer, estimant que ces questions relèvent plutôt de son collègue des Ressources naturelles, qui fera des annonces en temps opportun.

Appui aux initiatives autochtones

Le gouvernement renouvelle le Fonds d’initiatives autochtones avec des investissements de 185 M$ sur cinq ans.

Ces sommes appuieront entre autres des projets de développement économique par des entrepreneurs autochtones, des projets de construction d’infrastructures communautaires et des initiatives pour les autochtones en milieu urbain.

Pas de répit en agriculture

Rien dans ce budget ne vient combler les pertes des agriculteurs en lien avec la hausse des coûts du carburant ou le prix des intrants.

De là l'importance de la mesure que l'on fait, le 500 $ pour 6,4 millions de Québécois. La hausse du coût de la vie touche tout le monde. Ça touche les agriculteurs, les camionneurs, les familles, alors nous, on fait un geste pour l'ensemble des adultes. Donc si votre profession est agriculteur, et bien vous allez recevoir le chèque , a résumé le ministre.

Par contre, le budget prévoit dédommager le milieu agricole et plus précisément les propriétaires qui permettent le passage de véhicules tout-terrain et de motoneiges. Affirmant vouloir favoriser la conciliation entre les activités récréotouristiques et l'exploitation agricole , les dommages subis pourront être comblés par une indemnisation. Le gouvernement réserve un total de 5 M$ sur cinq ans.

Le budget 2022-2023 alloue également 10 millions de dollars, sur deux ans pour accompagner le milieu municipal en cas de sinistre, notamment les inondations. Ce montant s'ajoute au Plan de protection du territoire pour les territoires touchés notamment par les bassins versants de la Rivière des Outaouais.

Le gouvernement de la Coalition avenir Québec maintient le cap pour compléter d'ici l'automne, la couverture mobile des zones habitées et des axes routiers de la province.