Un budget sans grande surprise pour Québec et Lévis

L’ultime budget du gouvernement Legault avant les élections de cet automne ne réserve pas de grande surprise pour Québec et Lévis. Des infrastructures à l’environnement en passant par le logement social et le transport, les sommes prévues pour 2022-2023 risquent de ne répondre qu’en partie aux attentes manifestées par les maires Marchand et Lehouillier.