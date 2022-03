Budget Girard : de l’aide de Québec pour le logement

En cette période de surchauffe immobilière et d’accessibilité limitée au logement et à la propriété, le gouvernement Legault annonce, lors de la présentation de son budget, une série de mesures pour aider les Québécois à se loger convenablement.

La principale conséquence, sur les ménages locataires, d’un taux d’inoccupation en dessous de son niveau d’équilibre est de rendre plus difficile la recherche d’un logement convenant à leur capacité de payer. Par ailleurs, un faible taux d’inoccupation peut entraîner des pressions à la hausse sur les loyers , reconnaît d’emblée le gouvernement dans son budget 2022-2023.

Face à cette situation, le ministre des Finances, Eric Girard, investit 633,6 millions de dollars sur six ans pour accroître l’offre de logements sociaux et abordables, et améliorer la qualité des logements dans la province.

Québec consacrera 416 millions de dollars d’ici 2026-2027 pour bonifier l’offre de logements sociaux et abordables, dont 247 millions de dollars serviront à achever la construction de 3500 logements dans le cadre du programme AccèsLogis. De plus, 100 millions de dollars seront affectés à la construction d’environ 1000 unités d’habitation supplémentaires, grâce au Programme d’habitation abordable Québec.

Le gouvernement compte également venir en aide à certaines clientèles qui ont des besoins spécifiques et urgents en matière de logement. Québec dépensera notamment 69 millions de dollars en suppléments au loyer et en aide aux municipalités pour qu’elles offrent des services aux ménages qui se retrouvent sans logis.

Le gouvernement consentira par ailleurs 67 millions de dollars d’ici 2026-2027 afin de créer 2200 unités de supplément au loyer, dont 43 millions de dollars pour l’ajout de 1600 unités dans le marché privé, 20 millions de dollars pour l’ajout de 500 unités de loyers d’urgence pour la clientèle en situation d’itinérance et 4 millions de dollars pour l’ajout de 100 unités destinées à des femmes victimes de violence conjugale.

Améliorer la qualité des logements

Outre la bonification de l’offre de logements sociaux et abordables, Québec souhaite aussi préserver les logements existants. Le budget Girard prévoit des investissements de 217 millions de dollars à cette fin.

Concrètement, 52 millions de dollars sont voués à la rénovation du parc d’habitations à loyer modique (74 399 logements au 31 décembre 2021) et 165 millions de dollars sont prévus pour améliorer le domicile des ménages québécois par le biais de programmes de la Société d’habitation du Québec, afin de poursuivre les programmes d’adaptation et de rénovation domiciliaires.

Québec reconduit le programme Rénovation Québec et y octroie 33 millions de dollars. Ce programme permet d’appuyer financièrement les municipalités qui veulent se doter de programmes visant la rénovation de logements dans des secteurs résidentiels dévitalisés , peut-on lire dans le budget.

Parallèlement, 62 millions de dollars soutiendront le programme RénoRégion, également reconduit, qui accorde une aide financière aux propriétaires-occupants à revenu faible ou modeste et vivant en milieu rural pour corriger des défectuosités majeures sur leur résidence .

Le gouvernement versera 64 millions de dollars au Programme d’adaptation de domicile afin d’aider les propriétaires de logements à assumer le coût des travaux nécessaires pour adapter leur logement aux besoins des personnes handicapées.

Finalement, 6 millions de dollars financeront le Programme d’amélioration des maisons d’hébergement, qui vient en aide aux organismes à but non lucratif responsables d’établissements destinés aux femmes et aux jeunes de 28 ans ou moins qui sont victimes de violence familiale .

Accès à la propriété

En revanche, le budget Girard ne contient aucune mesure spécifique pour aider les premiers acheteurs à acquérir une propriété.

Le ministre des Finances explique que la province est en processus de rattrapage sur le plan immobilier comparativement à l’Ontario. Il affirme que son gouvernement n’a pas l’intention d’intervenir sur le marché présentement à l'avantage des vendeurs.

« On ne veut pas agir sur la demande, mais on veut s’assurer que les pratiques des courtiers protègent les acheteurs », affirme Eric Girard.

À partir du 10 juin, a-t-il indiqué, il sera interdit pour un courtier d’avoir la double représentation pour un acheteur et un vendeur. Cette mesure vise à protéger les acheteurs, a-t-il précisé.