Budget 2022: une première stratégie sur l’hydrogène vert

Le gouvernement du Québec prévoit investir 13,3 millions de dollars, la première année, pour lancer la stratégie.

L'objectif est de développer des technologies plus vertes qui permettront à terme de remplacer les hydrocarbures.

Disposant de ressources diversifiées et d’une électricité renouvelable à coût très compétitif, le Québec possède les atouts requis pour développer, sur son territoire, ces filières de la transition énergétique , peut-on lire dans les documents déposés par le gouvernement Legault.

L'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) devrait jouer un rôle important dans le développement de technologies pour produire de l'hydrogène vert. L'UQTR abrite l'Institut de recherche en hydrogène, la seule chaire de recherche dans le domaine au Québec.

Les chercheurs tentent de développer des composantes pour électrolyser l'eau et développer de l'hydrogène vert à moindre coût.

Plan insuffisant

Le porte-parole libéral en matière de ressources naturelles, Marc Tanguay, affirme que les sommes prévues par le gouvernement Legault sont loin d'être suffisantes.

Marc Tanguay se dit convaincu que le Québec ne se donne pas les moyens de devenir un leader mondial dans le domaine de l'hydrogène vert.

Son parti réclamait que le gouvernement du Québec adopte un plan de 100 milliards de dollars partagés entre le public et le privé.

Il y a une course mondiale. La France et l'Allemagne sont dans la compétition et on n'annonce rien de substantiel. La somme de 13,3 millions pour lancer le Québec dans la course est risible. On ne sera pas des leaders mondiaux avec ce manque de vision , lance-t-il.

Production de batteries

Le plan de la Coalition avenir Québec (CAQ) pour stimuler l'économie régionale prévoit notamment 38,8 millions de dollars sur cinq ans entre autres pour offrir du soutien supplémentaire au développement de la filière batterie.

Ces sommes inscrites au budget pourraient profiter à plusieurs entreprises installées à Bécancour dans le but de produire des batteries pour les véhicules électriques.

Le géant allemand BASF a présenté un projet de production de cathodes évalué à un milliard de dollars. Nemaska Lithium et GM-Posco souhaitent également produire des composantes de batteries. La production devrait débuter en 2025 chez GM-Posco. Le projet est évalué à 500 millions de dollars.

Le transport aérien régional

Le budget présenté par Coalition avenir Québec CAQ vise aussi l'amélioration de la desserte aérienne régionale, une mesure qui pourrait intéresser Trois-Rivières dont l'aéroport doit subir une cure de jeunesse.

Le gouvernement prévoit des investissements de 255 millions de dollars sur cinq ans pour favoriser l’établissement de dessertes régionales accessibles et prolonger l’aide d’urgence au transport aérien régional.

Il n'est pas possible pour le moment de savoir si des sommes seront allouées au réaménagement de l'aéroport de Trois-Rivières.

Le plan complet sera divulgué après le dépôt du budget par le ministre des Transports. Je ne veux pas scooper mon collègue. L'objectif est d'augmenter la desserte régionale et de réduire les coûts pour les usagers , souligne le ministre des Finances du Québec, Éric Girard.

Le porte-parole libéral en matière de Transport, Pierre Arcand, dénonce le manque d'informations divulguées par la Coalition avenir Québec CAQ concernant le transport aérien régional.