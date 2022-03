Budget provincial : plusieurs déceptions en Estrie

Plusieurs de ses représentants étaient rassemblés dans un bar du centre-ville de Sherbrooke pour écouter le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, dévoiler les détails de son budget.

Les 250 organismes communautaires de l'Estrie espéraient 50 millions de dollars en 2022-2023 pour répondre à leurs besoins. On est extrêmement déçu. On nous avait que nous serions contents du budget. Je ne sais pas où il pense qu'on va être contents, mais on a besoin de 450 millions pour tout le Québec et on nous annonce 148 millions. C'est 32 % de nos demandes. Il y a encore des groupes qui vont fermer. Il y a encore des groupes qui vont mettre des gens dehors. Il y a encore de la population qui va être mal prise , déplore la coordonnatrice du Regroupement des organismes communautaires de l'Estrie (ROC), Claudelle Cyr.

Le gouvernement a joué la carte de nous désolidariser en annonçant des fonds dans plusieurs secteurs au lieu d'annoncer une enveloppe globale comme on le réclame. [...] En plus d'avoir que 32 % de nos demandes, mais il y a des investissements sectoriels. Ce que ça va faire, c'est qu'on va se chicaner entre nous et c'est le gouvernement qui va avoir créé ça , a-t-elle ajouté.

« On est à 32 % contents. C'est moins que la moitié. Pour les élections, on va les talonner. Pour le moment, je vous dirais, on a juste envie de retourner dans la rue. » — Une citation de Claudelle Cyr, coordonnatrice du ROC de l'Estrie

Claudelle Cyr, coordonnatrice du ROC de l'Estrie, se dit très déçue du budget. Photo : Radio-Canada / Martin Bilodeau

Ce sentiment de déception est partagé par la coordonnatrice de l'Association coopérative d'économie familiale (ACEF) - Estrie, Sylvie Bonin. Elle s'interroge surtout sur la mesure des 500 $ donnés aux Québécois qui ont gagné moins de 100 000 $ en 2021. C'est vrai que tout le monde est touché par l'inflation et à peu près tout le monde va toucher le chèque. Par contre, ce que je vois, c'est que ça ne touche pas tout le monde également. [...] Il y a des gens qui n'ont aucune marge de manœuvre. Ils ne sont plus capables de s'ajuster à l'inflation. J'aurais prôné une aide ajustée selon les catégories de personnes.

Déception du milieu enseignant

Le milieu de l'enseignement n'est pas non plus satisfait par les mesures annoncées par le ministre Éric Girard. Le budget 2022-2023 prévoit des investissements de plus de 2,8 milliards de dollars sur 5 ans en éducation et en enseignement supérieur afin de soutenir la réussite et la persévérance scolaires et d'améliorer l'accès et la diplomation aux études supérieures.

Ces sommes sont insuffisantes aux yeux du Syndicat de l'enseignement de l'Estrie. On n’est pas satisfaits du budget. On sait que le système d’éducation a besoin d’être remonté un peu parce que, pendant des décennies, il y a eu des sous-investissements. On sort d’une pandémie qui a été très exigeante. Le gouvernement ne met pas les sommes d’argent pour vraiment donner un coup de main aux gens qui sont sur le terrain et qui ont fait la différence pendant la pandémie , déplore le président du syndicat, Richard Bergevin.

Même son de cloche du côté du Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke. Son porte-parole, Steve McKay, s'inquiète du niveau d'endettement des étudiants. Il y a une augmentation du budget au niveau des études supérieures. On pourrait penser que c’est une bonne nouvelle, mais quand on regarde la manière dont c’est ventilé, c’est un peu préoccupant. On mentionne que l’on veut favoriser la réussite étudiante. Or pour ça, une des conditions, c’est de leur donner des conditions pour réussir. Une des conditions, c’est de ne pas être endetté, de ne pas avoir à travailler constamment et de tirer le diable par la queue. Il n’y a rien dans le budget qui va vers la gratuité scolaire.

De l'argent pour les hôpitaux de la région

Le projet de construction du Centre mère-enfant et des services d'urgence du CHUS-Hôpital Fleurimont est inscrit au budget. Le gouvernement prévoit allouer près de 25 millions de dollars au projet dès 2022-2023. Une somme de 34 millions de dollars a aussi été prévue pour l'agrandissement et le réaménagement de l'hôpital de Thetford Mines.

Le Centre de santé et de services sociaux de la région de Thetford va bénéficier de 34 millions de dollars sur 5 ans pour son agrandissement. Photo : Radio-Canada

Pour ce qui est des sommes prévues pour le système de santé publique, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) aurait souhaité des annonces pour faciliter la rétention du personnel et l'embauche de nouveaux employés. Il n’y a pas de bouclier budgétaire qui force [le gouvernement] à investir en santé pour rattraper les années de retard où il y a eu des sous-investissements. On demeure avec des craintes , dit le porte-parole de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux APTS en Estrie, Danny Roulx.

Une bonne nouvelle pour la couverture cellulaire

Le président de la Fédération québécoise des municipalités (FMQ) et maire de Sainte-Catherine-de-Hatley, Jacques Demers, s'est dit satisfait que le gouvernement injecte 50 millions de dollars pour améliorer la couverture cellulaire. C'était l'une des principales demandes du regroupement.

Dans un premier temps, une cartographie de l'accès au réseau cellulaire sera faite afin de comprendre quelles zones sont mal desservies. La prochaine étape sera d’obtenir un engagement ferme de tous les partis politiques à compléter le réseau lors de la prochaine campagne électorale , a toutefois rappelé M. Demers.

La FMQ a aussi salué les montants de 61,8 millions de dollars dans le programme RénoRégion, les 20 millions de dollars en aide d'urgence destinés aux transporteurs interurbains et les 4 millions de dollars qui serviront à embaucher des agents de protection et de mise en valeur du patrimoine.

D'autres détails à venir.