COVID-19 : distribution de tests rapides aux PME de l’Abitibi-Témiscamingue

Les entreprises de moins de 200 employés n’avaient pas accès à l'approvisionnement de tests rapides directement auprès du gouvernement du Québec. La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) , en collaboration avec les chambres de commerce régionales, a donc voulu pallier ce manque.

Le deuxième vice-président de la CCVD, Simon Bertrand, explique que l’organisation s’est portée volontaire pour la distribution des trousses pour l’ensemble des PME de l’Abitibi-Témiscamingue.

Une petite ou une moyenne entreprise a aussi besoin de connaître quels employés contractent la COVID. Il y a déjà la pénurie de main-d'œuvre, donc on veut que nos employés soient aptes au travail et le plus rapidement possible. En faisant des tests rapidement, on évite des éclosions , soutient-il.

Procédure

Les PME qui souhaitent se procurer des tests de dépistage doivent s’inscrire via le site de la Chambre de commerce de Val-d’Or. Un rendez-vous sera par la suite donné pour qu’une personne de l’entreprise puisse venir les chercher.

Chaque employé qui a un résultat positif à la suite d’un test de dépistage rapide fourni par leur employeur devra le déclarer sur la plateforme de déclaration du ministère de la Santé et des Services sociaux.