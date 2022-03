Stationnement à étages à l’hôpital de Chicoutimi : une première étape franchie

Le comité consultatif d’urbanisme avait recommandé de différer cette demande, compte tenu que très peu de détails sur le projet avaient été communiqués à la Ville.

Cinq élus de l’arrondissement de Chicoutimi ont voté pour la proposition de dérogation. Ils ont expliqué qu’ils ne voulaient pas bloquer le projet, qui inclut aussi la construction d’un nouveau bloc opératoire.

Seule Mireille Jean, qui préside aussi le comité consultatif d'urbanisme, a voté contre parce qu’elle aurait aimé avoir davantage d'informations, notamment quant à l’impact visuel du stationnement.

Ils se sont donné une marge de manœuvre de deux mois parce qu’aujourd’hui, on passe une première étape, mais ça ne veut pas dire que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS a le droit de le faire. Il faut faire un avis de motion, il va y avoir encore la possibilité aux citoyens de parler, la possibilité aux conseillers de poser des questions et d’analyser si c’est un projet qui tient la route ou si c’est un projet qui ne tient pas la route. On a encore la chance de pouvoir réagir , a souligné Mireille Jean.

Une pétition en ligne pour s’opposer à la construction du stationnement à étages, lancée il y a un peu moins d’une semaine, a recueilli plus de 1100 signatures.

La décision finale dans le dossier sera prise en mai.

Avec les informations de Louis Martineau