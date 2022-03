Les comptables surchargés pour la saison des impôts sur la Côte-Nord

Le téléphone ne dérougit pas dans les bureaux de l’entreprise Mallette depuis que la saison des impôts a commencé. Une des associées et comptable professionnelle agréée, Geneviève Arsenault, explique que pour la première fois depuis qu’elle travaille pour Mallette elle a dû refuser de nouveaux clients.

On a des postes qui sont ouverts depuis plusieurs mois qu’on n’a pas encore comblés. Ce qui explique notre démarche auprès du cégep pour piquer l’intérêt des jeunes et démystifier la vie d’un comptable , explique-t-elle.

Geneviève Arsenault est comptable professionnelle agréée pour Mallette. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

« C’est la première année qu’on refuse de nouveaux clients. » — Une citation de Geneviève Arsenault, comptable professionnelle agréée, associée pour Mallette

De son côté, la comptable et propriétaire de G.G. Impôt à Sept-Îles, Guylène Gougeon, prend de nouveaux clients. Mais pour ce faire, elle a dû engager un associé pour l’aider.

Si je voulais être capable de prendre de nouveaux clients, je n’avais pas le choix d’aller chercher quelqu’un d’autre , explique celle qui était seule les années précédentes pour produire les déclarations de revenus.

Guylène Gougeon est comptable et propriétaire de G.G. Impôt à Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Malgré la charge de travail qui a augmenté, elle souligne que les délais de traitement ne sont pas affectés. J’ai quelques bras droits qui sont en attente au besoin, assure-t-elle. Mais habituellement, j’essaie de respecter un délai maximal de deux semaines pour que le contrat soit terminé.

L’APIC Côte-Nord cesse ses services d’aide en impôt

L’Association de protection des intérêts des consommateurs (APIC) de la Côte-Nord a pris la décision de ne plus offrir un service d’aide en impôt cette année.

L’organisme a fait ce choix notamment en raison de nouvelles règles de financement par l’Agence du Revenu du Canada (Agence de revenu du Canada ARC ) qui demande que les bénévoles ne chargent aucun montant aux clients.

L’APIC de la Côte-Nord souhaite reprendre ses activités l’année prochaine si le fédéral modifie les conditions de financement du programme communautaire.

Cette année, près de 1000 clients ont donc été redirigés vers des services d’aide à la production des déclarations fiscales de la région.

Frédéric Boudreault est coordonnateur de l'Association pour la protection des intérêts des consommateurs (APIC) de la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Le coordonnateur pour l’APIC de la Côte-Nord, Frédéric Boudreault, recommande aux clients de demander de l’aide à un proche pour produire leur déclaration. Autrement, les services d’aide sont limités selon le coordonnateur.

Malheureusement, il n’y a pas beaucoup d’alternatives, on ne se le cachera pas. Pour beaucoup de personnes, ça prend vraiment un comptoir d’impôt avec un accompagnement physique pour les aider à produire leur déclaration de revenus , soulève M. Boudreault en entrevue.

Une transition vers le numérique

Frédéric Boudreault mentionne que des plateformes en ligne sont disponibles gratuitement pour certaines déclarations simples de personnes à faible revenu.

Il y a des logiciels grand public aussi lorsqu’on est à faible revenu où c’est gratuit, mais encore là, il faut avoir une certaine connaissance fiscale , fait-il valoir.

Des entreprises en comptabilité recommandent elles aussi à des particuliers d’utiliser ces plateformes. Le vice-président de Raymond Chabot Grant Thornton, Éric Dufour, explique qu’avec la pénurie de main-d'œuvre, les firmes doivent trouver de nouvelles manières de répondre aux besoins.

« On arrivait dans une période de février jusqu’à fin avril, c’était la folie furieuse. » — Une citation de Éric Dufour, vice-président de Raymond Chabot Grant Thornton

On n’a plus la main-d'œuvre pour pouvoir répondre à ça. Nous avons des plateformes numériques comme solutions à offrir à notre clientèle, explique le vice-président. Et c’est une tendance assez grande, oui chez Raymond Chabot, mais quand on regarde l’ensemble des cabinets, c’est une tendance assez forte.

Éric Dufour croit que la transition technologique prendra un certain temps pour que les gens s’adaptent. Il rappelle d’ailleurs que les déclarations doivent être expédiées au plus tard le 30 avril.