Quatre écoles de Whitehorse classées à haut risque sismique

Les normes sismiques pour les bâtiments ont changé au fil du temps, et certains bâtiments plus anciens nécessitent des travaux pour se conformer aux normes sismiques actuelles, explique Jeanie McLean, la ministre de l'Éducation du Yukon.

Les établissements concernés sont les écoles élémentaires Whitehorse, Christ the King, Takhini et le centre secondaire Wood Street, qui ont toutes été construites dans les années 1950 ou 1960.

Les écoles en cours de conception à Burwash Landing et à Whistle Bend, et celles récemment construites comme le Centre scolaire secondaire communautaire Mercier, répondent, quant à elles, aux exigences en la matière.

Le gouvernement du Yukon a mené en 2013 des études dans toutes les écoles du Yukon afin de déterminer la probabilité d'événements sismiques et les risques potentiellement liés à ces derniers. Huit écoles avaient alors été définies comme non conformes aux standards du code du bâtiment, et le coût des travaux avait été estimé à 20 millions de dollars.

Certains travaux non structurels ont été réalisés pour atténuer les risques sismiques , indique le gouvernement dans un courriel.

L'une des plus importantes mesures d'atténuation que nous avons prises consiste à fixer correctement certains éléments, par exemple en attachant les plafonds suspendus et les conduites d'eau, en fixant les bibliothèques, les meubles et les étagères.

Le ministère ajoute que des mesures d’atténuation structurelles ont également été prises comme l'amélioration des toits, des sols, des murs et des fondations.

Jeanie McLean explique que les travaux structurels seront eux effectués dans le cadre des plans de rénovation et de remplacement à plus long terme.

Elle ajoute que son ministère prévoit dans son plan d’immobilisations quinquennal le remplacement d'une école vieillissante de Whitehorse, sans préciser laquelle.

Interrogé sur la question, le ministre de la voirie et des travaux publics, Nils Clarke a confirmé qu’il s'agirait probablement de l'une de ces quatre écoles et que toutes sont sur le radar du gouvernement pour un éventuel remplacement, mais qu’aucune date n’a été avancée.

Le député du Parti du Yukon, Scott Kent, a demandé devant l’Assemblée législative à ce que le gouvernement communique plus de détails sur les financements destinés à l’atténuation des risques sismiques en 2022-2023 et à plus long terme.

Avec les informations de Julien Gignac