Des voix s’élèvent contre le sexisme dans le secteur de l’hôtellerie en C.-B.

Lors de la Conférence sur le tourisme et l'hôtellerie de la Colombie-Britannique à Richmond, le 9 mars 2022, Vivek Sharma avait demandé aux femmes de l’audience de se lever en l'honneur de la journée internationale des droits de la femme. Après une ronde d'applaudissement, il leur a dit d’aller « nettoyer des chambres et faire la vaisselle ».

Nous sommes ici aujourd'hui parce que nous sommes dégoûtés et indignés par les propos tenus par Vivek Sharma , souligne Stéphanie Fung, porte-parole de la section 40 du syndicat UNITE HERE, mardi.

Le nettoyage des chambres est un travail très, très dur , ajoute-t-elle, et il devrait être valorisé .

Accompagnée d'environ 30 employés du secteur hôtelier, dont des préposées à l'entretien ménager, elle a appelé Vivek Sharma à se mettre à leur place et venir passer une journée à faire le ménage.

Venez passer une journée à nettoyer des chambres avec l'un d’entre nous. Au lieu de dénigrer les femmes, mettez-vous à leur place, et peut-être comprendrez-vous et apprécierez-vous le dur labeur que ces femmes ont accompli pour construire l'industrie du tourisme.

Pour Stéphanie Fung, les remarques sexistes de Vivek Sharma ne font que mettre en évidence un problème plus large dans le secteur de l’industrie et du tourisme.

Des discussions sur le rôle des femmes dans l’industrie

Joanna Jagger, fondatrice et présidente de l'association WORTH pour les femmes dans les domaines des loisirs, du tourisme et de l'hôtellerie, indique que son organisation est du même avis et que l'indignation suscitée par les commentaires de Vivek Sharma a donné lieu à une discussion plus large sur le rôle des femmes dans l'industrie.

Joanna Jagger souligne qu'il y a une reconnaissance croissante au sein de l'industrie du fait que les efforts d'équité entre les genres et l'inclusion des personnes appartenant à des minorités visibles ont pris du retard.

Elle croit que la COVID-19 a exposé la profondeur de ces problèmes, tandis que les femmes sont devenues plus susceptibles de perdre leur emploi.

Lorsque nous creusons les questions sur les raisons pour lesquelles les femmes quittent le secteur, c'est en raison de niveaux plus élevés de harcèlement, d'épuisement extrême, de charges de travail ingérables et de cultures qui n'accélèrent pas les femmes ou ne leur montrent pas le chemin vers des rôles de direction.

D'anciennes plaintes contre Vivek Sharma remontent à la surface

Mel Bahula, qui a travaillé avec Vivek Sharma par le passé, s'est dite choquée, mais pas surprise par ses récents commentaires.

En 2016, elle était coordonnatrice des services de conférence et des ventes du Sun Peaks Grand Hotel and Conference Centre situé au nord-est de Kamloops, où M. Sharma occupait le poste de directeur général.

Mel Bahula dit que ce dernier avait tenu des propos déplaisants qu'elle et certaines de ses collègues de l'époque avaient dénoncés à l'administration.

Vivek essayait essentiellement de motiver le personnel après une saison de Noël très longue et difficile , explique-t-elle.

Il nous a dit : "Eh bien, parfois, vous vous faites violer. Vous devez juste vous allonger, le prendre et l'apprécier". Toute la salle, bien sûr, a été surprise.

L'administration de Sun Peaks au courant de propos inacceptables

Les courriels obtenus par Canadian Broadcasting Corporation CBC confirment que, après cette rencontre de 2016, Mme Bahula a alors envoyé un courriel au vice-président de Sun Peaks Resort, Darcy Alexander, pour demander comment la direction allait réagir face à ces commentaires.

Une deuxième employée a également écrit au vice-président le lendemain de la réunion pour dénoncer les remarques de M. Sharma qu’elle qualifiait alors de mauvais goût, d’inappropriées, de non professionnelles, d’insensibles et de carrément dégoûtantes .

Vivek Sharma n'a pas répondu aux demandes de commentaires sur ces allégations. Darcy Alexander a confirmé par courriel que Vivek Sharma, qui a quitté Sun Peaks en 2019, a des antécédents de propos inacceptables .

Il n'a toutefois pas abordé directement les remarques présumées de 2016.

Vivek Sharma, que l'on voit sur une photo publiée sur son compte LinkedIn il y a deux ans, a été mis en congé de son poste de PDG du Fairmont Hot Springs Resort à la suite de ses propos sexistes. Photo : Vivek Sharma/LinkedIn

Darcy Alexander indique qu'il ne peut pas fournir de détails sur la façon dont l'hôtel a répondu aux plaintes concernant le comportement de M. Sharma en raison des lois sur la protection de la vie privée.

Il affirme cependant que l'établissement a une tolérance zéro pour la discrimination ou le harcèlement ainsi que des politiques et une formation pour mettre cela en pratique.

Dans la mesure où il y a eu des plaintes concernant un employé, y compris M. Sharma, celles-ci auraient été traitées conformément à nos politiques. Si, après une enquête, Sun Peaks avait déterminé qu'il y avait eu discrimination ou harcèlement, nous aurions pris des mesures correctives immédiates , a écrit Darcy Alexander.

Quant à l’incident du 9 mars dernier, le conseil d'administration du Fairmont Hot Springs Resort a donné peu de détails sur l'examen par un tiers, qui a été annoncé vendredi. Le président du conseil d'administration, Steve Giblin, n'a pas encore répondu aux questions sur la portée de l'examen ou clarifié si le comportement de M. Sharma dans ces précédents emplois sera étudié.

Avec des informations de Bethany Lindsay