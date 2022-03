Les journaux francophones de Réseau.Presse souhaitent le retour des annonceurs privés

Les journaux de langue française dans les communautés en situation minoritaire n'ont pas été épargnés par les effets de la pandémie de COVID-19. Avec la fin des ordres sanitaires dans les différentes provinces, l'industrie s'attend à un retour des annonceurs privés et espère que le lectorat acquis durant cette période lui restera fidèle.

Les journaux francophones hors Québec sont toujours là, deux ans après la pandémie , se réjouit le président de Réseau.Presse, François Bergeron.

Comme les autres secteurs de l'économie, ces journaux ont subi les contrecoups de la pandémie, mais selon lui, l'impact n'est pas le même pour tous les membres du réseau anciennement connu sous le nom de l’Association de la presse francophone.

Les plus petits journaux, il y en a qui ont un peu de difficulté, surtout dans les communautés où il y a des francophones plus âgés qui sont plus portés vers le journal en papier que vers la version numérique , explique-t-il.

François Bergeron, président de Réseau.Presse, une association qui regroupe 24 journaux francophones à l'extérieur du Québec. Photo : François Bergeron

François Bergeron souligne cependant que certains journaux ont traversé cette période avec brio. Il cite l'exemple de La Liberté au Manitoba, qui a continué à être imprimé et à se développer.

La directrice et rédactrice en chef de l'hebdomadaire franco-manitobain, Sophie Gaulin explique que le journal a connu des hauts et des bas, surtout aux premières heures de la pandémie.

C'est une crise qui nous a frappés de façon imprévisible comme tout le monde. Alors, il y a eu la difficulté de devoir mettre tout le monde en mode télétravail, de garder une cohésion d'équipe malgré la distance , indique-t-elle.

Cependant, elle affirme que l'équipe s'est rapidement ajustée à la situation, ce qui a conduit à la production et au lancement du magazine Sciences MAG Junior pour expliquer la COVID-19 aux enfants.

C'est un projet qui nous a permis de rassembler l'équipe, de faire de cette pandémie quelque chose qui nous permettait de voir de nouvelles perspectives. Ça a été une partie très positive qui d'ailleurs a eu des suites, puisqu'on a fait un deuxième puis un troisième numéro. On a réalisé par la suite un magazine sur l'environnement , indique Sophie Gaulin.

Elle dit que la pandémie a aussi été une occasion pour le journal d'élargir son offre en touchant des lecteurs plus jeunes au Canada et ailleurs dans le monde.

On a pu adapter nos magazines et se faire connaître en Guyane française, aux Antilles, en Afrique, etc. , affirme-t-elle.

Sophie Gaulin, directrice générale et rédactrice en chef de La Liberté explique que le journal franco-manitobain a créé un magazine scientifique pour répondre aux questions des enfants sur la pandémie. Photo : Marta Guerrero

François Bergeron estime que dans l'ensemble, les médias francophones en milieu minoritaire ont relativement bien tenu le coup.

Si pendant la pandémie ils ont perdu des annonceurs privés qui étaient aussi aux prises avec la COVID-19, le manque à gagner a été atténué par les annonces gouvernementales.

Les gouvernements ont annoncé davantage de mesures sanitaires, d'instructions à la population. Ils l'ont fait aussi dans nos journaux. Je ne suis pas sûr que cela a été pareil pour tout le monde, mais dans bien des communautés, les journaux ont compensé les pertes du secteur privé par des gains publics. Mais ça va s'inverser maintenant , fait-il remarquer.

François Bergeron espère que la fin de pandémie sera synonyme d'un retour de la publicité provenant des entreprises privées.

Quant aux nouveaux lecteurs acquis durant la pandémie, François Bergeron pense qu'ils resteront fidèles aux journaux communautaires, au sortir de la crise sanitaire.

On est assez optimiste de ce point de vue, qu'on ne va pas perdre des lecteurs. Au contraire, ils vont rester parce que généralement, quand les gens ont des habitudes, ils les conservent , assure-t-il.