COVID-19 au N.-B. : comme un retour à la case départ pour l’association des aînés

Plus d'une soixantaine d'établissements sont aux prises avec des éclosions de COVID-19.

Avec l'abandon des mesures mises en place pour empêcher la propagation du virus, l'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick se demandait, avec appréhension, comment les choses allaient tourner.

Marcel Larocque, le président de l’Association des aînés francophones du Nouveau-Brunswick (archives). Photo : Radio-Canada

Le président, Marcel Larocque, affirme qu'il a aujourd'hui la réponse.

Je peux confirmer maintenant que ce qu'on craignait est malheureusement présent , reconnaît-il. Beaucoup de personnes nous approchent pour nous parler. Leurs parents sont dans des foyers de soins et ils ne peuvent plus les visiter. Il y a beaucoup d'éclosions et les soins sont diminués. Cela ressemble à où on se trouvait il y a quelques mois.

Une clientèle vulnérable

Il comprend qu'il fallait revenir à un semblant de vie normale.

Toutefois, certaines mesures, à son avis peu exigeantes, auraient pu être maintenues pour un certain temps, explique-t-il, en faisant allusion notamment au port du masque obligatoire.

Surtout lorsqu'on parle de clientèle vulnérable , précise-t-il.

Une femme âgée dans un foyer de soins. Photo : Reuters / Christian Hartmann

Mais, il faut savoir que la clientèle vulnérable, parfois, côtoie aussi des gens dans la trentaine, dans la quarantaine. Elle côtoie des enfants qui sortent des écoles. Il y avait beaucoup de chances d'attraper le virus.

Marcel Larocque constate que les sentiments de peur et d'anxiété sont à nouveau très présents chez les aînés.