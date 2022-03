Vous pourrez incarner un fantôme dans le prochain jeu Ghostbusters

Terroriser les badauds et affronter les Ghostbusters, ça vous dit? Un nouveau jeu vidéo basé sur la célèbre série de films vous permettra de jouer le rôle d’un spectre maléfique et de vous mesurer à la célèbre escouade spécialisée en chasse de fantômes.

On fait aussi de l’information en format collation.

Vous pouvez soit traquer des esprits malveillants, soit en être un dans Ghostbusters: Spirits Unleashed, un jeu multijoueur. À chaque partie, quatre membres des Ghostbusters tentent d’attraper un fantôme qui, lui, doit faire fuir tous les personnages non jouables (PNJ) en les effrayant. On pourra y jouer en ligne, mais pas seulement, alors qu’une intelligence artificielle permettra de remplacer une ou plusieurs personnes.

Les chasseuses et chasseurs joueront en vue subjective, armés de lance-protons , de trappes à fantômes et d’autres gadgets fictifs de l’univers de Ghostbusters (SOS Fantômes). Le jeu sera plutôt à la troisième personne pour les fantômes, qui pourront prendre possession d’objets pour faire peur à la population et se téléporter dans l’environnement du jeu, mais aussi s’en prendre aux Ghostbusters en les engluant ou en les étourdissant.

Un fantôme dans le jeu «Ghostbusters: Spirits Unleashed» Photo : Illfonic

Il n’y a pas de mort dans Ghostbusters: Spirits Unleashed, un jeu qui se veut pour tous les âges. Les fantômes peuvent seulement être capturés et les chasseuses et chasseurs de fantômes, temporairement neutralisés.

Les joueuses et les joueurs peuvent personnaliser l’apparence de leur Ghostbuster, ou alors choisir parmi une série de fantômes différents.

Ghostbusters: Spirits Unleashed, développé par le studio Illfonic, doit être lancé vers la fin de 2022 sur les consoles PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series X ainsi que sur Windows.