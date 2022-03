Le trafic de passagers de l’aéroport Montréal-Trudeau a baissé de 4,3 % en 2021

On fait aussi de l’information en format collation.

Le nombre de passagers à l'aéroport Trudeau s'est établi à 5,2 millions l'an dernier, ce qui représentait aussi une baisse de 74,4 % par rapport à 2019, a précisé ADM.

Cependant, une reprise graduelle au cours de la deuxième moitié de l'année a fait en sorte que le niveau de passagers pour le quatrième trimestre était équivalent à 50 % du niveau de 2019 pour ces trois mois.

Malgré tout, le bénéfice avant impôts, charges financières, amortissement, dépréciation et quote-part des résultats d'une coentreprise (BAIIA) a augmenté de 56,0 %, passant de 40,8 millions de dollars en 2020 à 63,6 millions en 2021.

Les produits ont diminué de 1,6 % par rapport à l'exercice précédent pour s'établir à 277,7 millions de dollars, mais les charges d'exploitation ont diminué encore davantage, cédant 4,9 % pour se chiffrer à 150,9 millions.

Cette diminution des dépenses s'explique notamment par la réduction des activités aéroportuaires et la fermeture temporaire de certaines zones de l'aérogare, qui ont été rouvertes graduellement en fonction du trafic. De plus, aucune dépense liée à la pandémie n'a été engagée l'an dernier, comparativement à 39,9 millions de dollars en 2020.

Forte baisse des investissements

Par ailleurs, les investissements en immobilisations d'ADM ont été réduits à 51,8 millions de dollars en 2021, comparativement à 247,7 millions en 2020. Le programme aéroportuaire, limité aux projets essentiels, a atteint 32,8 millions, alors que le montant investi dans la station du Réseau express métropolitain (REM) a été de 19,0 millions.

Ces investissements ont été financés par les activités d'exploitation ainsi que par les fonds disponibles en début d'année, a précisé ADM.

Les derniers mois de 2021 nous ont permis de renouer avec un plus grand nombre de passagers et de reprendre un certain niveau d'activités à [l'aéroport international Montréal-Trudeau] , a affirmé dans un communiqué le président-directeur général d'ADM Aéroports de Montréal, Philippe Rainville.

Évidemment, les mesures mises en place à la mi-décembre par le gouvernement du Canada pour contrôler la nouvelle vague associée au variant Omicron de la COVID-19 ont mené à un fléchissement des intentions de voyage en toute fin d'année. Heureusement, la situation évolue rapidement.