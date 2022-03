Tiny Town, un petit village pour itinérants qui soulève de grands espoirs à Victoria

Dans le petit complexe, autour d'une cour intérieure, se trouvent 30 minimaisons de près de 10 mètres carrés avec, chacune, une porte qui ferme à clef et un petit escalier qui donne sur l'atrium.

Un logement qui a changé la vie de Hank Munro, après plus de six années passées dans la rue.

Je ne vous mentirai pas, je retourne encore dans la rue, j'y ai des amis. Je ne serai jamais capable de me soustraire complètement à cet environnement-là, reconnaît M. Munro. Mais avec Tiny Town, je sais qu'il y aura toujours pour moi une ancre, un endroit sécuritaire où je peux revenir. C'est ça qui a vraiment changé.

Chaque unité de Tiny Town, comme l'appellent ses résidents, est meublée d'un lit, d'une armoire, d'une table et d'un frigo, mais il n’y a pas de cuisine. Le petit déjeuner et le souper chaud sont livrés à chaque résident et le dîner est servi à deux coins de rue, à la cuisine communautaire.

L'atrium où les résidents peuvent notamment prendre leurs repas. Photo : Gracieuseté : Becky Carlow

Pour les toilettes et la douche, il faut sortir et utiliser la demi-douzaine de salles de bain privées disponibles. Par mesure de précaution, une ouverture percée de trous, en métal, a été aménagée, afin de permettre aux quatre travailleurs sociaux du site de s’assurer que tout va bien.

Ses résidents doivent être autonomes pour y vivre, mais ils sont tout de même astreints à certaines règles, explique Becky Carlow, superviseure de Tiny Town.

Ainsi, les résidents peuvent aller et venir à leur guise, mais il n’est pas permis de recevoir des visiteurs. Ils peuvent aussi consommer drogues et alcools sans restriction, mais à l'extérieur de leur maison. Cela nous permet d'intervenir dans les cas de surdoses , souligne Becky Carlow.

Un membre de l’équipe de soutien s’arrête chaque matin, déjeuner en main, à chacune des minimaisons, une façon de s’assurer d’avoir au moins un contact par jour avec les résidents.

Des travailleurs sociaux sont également prêts à servir d'intermédiaires avec les pharmaciens et les médecins, à aider les résidents à remplir un formulaire de demande, pour du travail ou un autre logement, ou encore à écouter ceux qui ont besoin de parler.

Un cadre qui sied parfaitement à Hank Munro, qui dit avoir trouvé à Tiny Town une certaine forme d'équilibre qui lui a longtemps manqué.

Hank Munro, résident de Tiny Town Photo : Radio-Canada / Dominique Arnoldi

C'est la structure que j'aime. J'ai toujours été quelqu'un qui avait besoin d'aide pour trouver mon équilibre. Mon ex-femme vous dirait que j'avais deux vitesses : à pleins gaz ou en arrêt! , admet-il. Alors l'équilibre, ça m'a toujours échappé! Mais les gens ici sont toujours prêts à m'aider avec ça...

Un équilibre entre soutien et liberté qui a changé la vie de Hank, qui a souvent l'habitude de se terrer dans son coin lorsqu’il ne se sent pas bien

Mais ici, on me tend la main, on vient me chercher, tout en respectant ma liberté et ma vie privée, et ça, c'est probablement ce qui est le plus important pour nous tous.

Hank n’est pas le seul à avoir trouvé ici une formule qui lui permet de s’épanouir.

Oh mon Dieu! La différence est immense! Certains ont vu leur santé s'améliorer de façon incroyable du simple fait qu'ils peuvent maintenant dormir à l'intérieur , se félicite Becky Carlow. Ils n'ont pas à s'inquiéter de perdre leurs biens à tout moment, ils ont accès à Internet quand ils le désirent. Ils ont maintenant tout ce dont ils ont besoin. Et quand une personne a ses besoins de base satisfaits, tout devient possible.

Tiny Town, dont la création avait au départ fait peur à des résidents du quartier de North Park à Victoria, est maintenant célébrée pour avoir contribué à mettre fin au trafic de drogues et à la violence occasionnelle dans le quartier.

Un succès autant pour les résidents de Tiny Town que pour leurs voisins, observe la directrice générale de la Coalition pour mettre fin à l'itinérance du Grand Victoria.

Au début, les voisins étaient un peu craintifs : est-ce que ça allait entraîner une hausse des crimes? De la présence de drogues? , explique Sylvia Caecera. Mais ils ont eux-mêmes décidé d'approcher ces gens-là, de parler avec eux, de dire : "j'ai un jardin, est-ce que tu veux m'aider à jardiner? Viens chez moi prendre un café". Les gens ont ouvert leur cœur et leur maison. Alors oui, c'est tout un exploit, c'est vraiment un grand succès pour la communauté en tant que telle.

Les minimaisons vues dans le quartier où elles sont implantées. Photo : Gracieuseté : Becky Carlow

Un succès qui démontre que la formule fonctionne et que Sylvia Caecera attribue à la bonne gestion de Tiny Town Tiny Town , à la consultation et à la communication transparente avec les habitants du quartier.

La formule, qui avait déjà été adoptée à Seattle, Portland et San Francisco, va bientôt faire des petits à Vancouver, où l’on planifie de construire, d'ici septembre, 10 minimaisons dans le centre-ville, permettant de loger 20 itinérants. Un projet pilote qui a droit, ici aussi, à son lot de critiques, notamment pour son coût de 1,5 million de dollars.

À Tiny Town, les frais d’exploitation sont de 1,3 million de dollars par année, soit un peu plus de 43 000 $ par résident.

Une économie, diraient certains, puisqu’en Colombie-Britannique, chaque personne qui vit dans la rue coûte au gouvernement environ 55 000 $ par année en frais de santé et en services policiers, carcéraux et sociaux, selon des données du BC Housing, le ministère responsable du logement dans la province.

La formule de Tiny Town est sinon à peine plus coûteuse que les 37 000 $ nécessaires pour soutenir chaque année une personne dans un logement avec services médicaux et sociaux.