Gameloft lance un jeu éducatif sur la diversité de la langue française

La langue française a ses particularités d’un pays et d’une province à l’autre, une diversité que met de l’avant Gameloft avec son nouveau jeu mobile Exploratio, sorti cette semaine.

Élocus, un astronaute en mission dans la galaxie des tesseracts, accompagne les joueurs et joueuses dans la résolution d’énigmes et la réussite de défis abordant plusieurs thèmes, comme la gastronomie et l’environnement.

À coups de jeux-questionnaires, de mots-cachés, de casse-têtes et de dictées trouées, on découvre la richesse de la francophonie, autant des pays d’Europe que des provinces canadiennes.

Les joueurs apprendront ainsi qu’un moustique est aussi appelé "maringouin" au Québec et que "quatre-vingt-dix" devient “nonante“ en Belgique et en Suisse , souligne-t-on dans le communiqué.

Le continent africain, qui compte un grand bassin de francophones, n'est pas laissé de côté dans le jeu. On peut notamment y apprendre des expressions sénégalaises, tchadiennes ou togolaises.

Pour poursuivre la quête, des récompenses sont débloquées au fur et à mesure que le joueur ou la joueuse progresse.

Entrer dans la modernité

L’objectif est surtout de moderniser l’image de la langue française et d’en favoriser la maîtrise, selon ce qu’on peut lire dans le communiqué.

« Nous croyons que le jeu vidéo porte en lui cette capacité à émerveiller et à faire découvrir, et qu’il s’agit du meilleur outil pour répondre de façon innovante à l’ambition de renouveler l’image de la langue française auprès de la jeunesse. » — Une citation de Stéphane Roussel, PDG de Gameloft

Le jeu a été développé par les studios de Gameloft à Paris et à Montréal, en partenariat notamment avec l’Office québécois de la langue française (OQLF) et le Dictionnaire des francophones.

Exploratio est offert gratuitement dans les magasins d’applications App Store et Google Play.