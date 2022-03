Un couple d’aînés exproprié par la Ville de Mirabel est incapable de se reloger

On fait aussi de l’information en format collation.

C'est tout un pan de la vie de Marie Brière et de Jean-Paul Deslauriers qui s'écroulera sous le pic des démolisseurs. Leur duplex, situé sur le boulevard du Curé-Labelle, va bientôt disparaître.

Moi, je suis née dans la chambre ici, ma maman m'a mise au monde dans la chambre qui est là. Il y a de l'attachement, beaucoup , dit la femme de 73 ans, qui n'a jamais vécu dans une autre maison.

Pour le couple, c'est un endroit très riche en souvenirs. C'est ici qu'il a élevé ses deux filles et célébré les occasions spéciales, comme les anniversaires, Noël et Pâques. Le frère jumeau de Jean-Paul Deslauriers habitait jusqu'à récemment dans le second logement de l'immeuble.

Alors qu'ils pensaient couler leurs vieux jours dans leur duplex de Mirabel, leur petit monde s'est effondré l'été dernier. Marie Brière et Jean-Paul Deslauriers ont reçu un avis d'expropriation. On ne dort pas bien, bien. On fait rien que penser, penser, penser. Ça fait au-dessus de huit mois qu'on pense à ça. C'est dur pour le moral , confie le retraité de 77 ans.

« C'est stressant, physiquement, moralement, mentalement, très pénible. C'est pas facile à vivre. » — Une citation de Marie Brière, expropriée par la Ville de Mirabel

La Ville de Mirabel veut démolir leur maison et deux autres propriétés afin de réaménager l'intersection de la rue Charles et du boulevard du Curé-Labelle. L'objectif est de réaligner les deux portions de la rue Charles, qui ne sont pas exactement vis-à-vis l'une de l'autre de part et d'autre du boulevard. Le nouveau tracé sera en partie situé sur le terrain du couple.

Une indemnité insuffisante pour se reloger

La Municipalité estime que la propriété de Marie Brière et de Jean-Paul Deslauriers vaut 269 000 $. En février, elle leur remet un montant correspondant à 70 % de cette somme. C'est ce qu'on appelle une indemnité provisionnelle dans le jargon de l'expropriation, c'est-à-dire un dédommagement provisoire avant le versement de l'indemnité définitive.

Même si la Ville agit en toute légalité selon les paramètres de la Loi sur l'expropriation, le couple est incapable trouver une nouvelle propriété comparable à la sienne avec les 188 300$ qui lui ont été versés. C'est rendu 500 000 $, puis des affaires de même , se désole Jean-Paul Deslauriers.

Leur fille, Anne Deslauriers, a tenté de les aider à acquérir une nouvelle propriété, mais les démarches se sont révélées infructueuses. Il n'y a tout simplement pas de maisons unifamiliales ou de duplex en vente à des prix aussi bas dans le secteur.

Les offres conditionnelles à ce qu'on ait une entente avec la Ville, c'est sûr que ça ne passe pas. Les maisons restent en bas de 10 jours sur le marché, donc on a eu beaucoup de difficulté à être pris au sérieux , fait remarquer la fille du couple.

En raison de ses faibles revenus, le couple est incapable d'obtenir un prêt hypothécaire.

Le duplex de Marie Brière et Jean-Paul Deslauriers Photo : Radio-Canada

Leur duplex vaudrait environ 400 000 $

Devant l'impasse, la famille a fait appel à un avocat et déposé une poursuite contre la Ville de Mirabel, car elle estime que la Municipalité sous-estime grandement la valeur du duplex et l'indemnité nécessaire pour se reloger dans un endroit comparable.

On voit que ça prend de 425 000 $ à 450 000 $ et peut-être même plus pour pouvoir acheter dans le marché actuel une propriété de remplacement , affirme leur avocat, Me Sylvain Bélair, du cabinet De Grandpré Chait.

« Il faut que mes clients bénéficient d'une somme d'argent leur permettant de faire une offre sur une propriété. » — Une citation de Me Sylvain Bélair, avocat de Marie Brière et Jean-Paul Deslauriers

Un évaluateur immobilier extérieur au dossier pense aussi que la propriété du couple vaut davantage.

Un immeuble semblable, normalement, se vend autour de 400 000 $. Le terrain uniquement vaut pratiquement la moitié de ce montant , indique François Guertin, de la firme Caprea. On s'est contenté de fixer une indemnité immobilière de base sur le minimum que la loi permet , déplore-t-il.

Au départ, la Ville de Mirabel exigeait que Marie Brière et Jean-Paul Deslauriers quittent leur maison à la mi-avril, soit à peine deux mois après le versement de l'indemnité provisionnelle, et ce, même si les appels d'offres pour effectuer les travaux nécessitant leur expropriation n'ont pas encore été lancés.

La Municipalité a finalement accepté que le couple demeure dans le duplex jusqu'à la fin de juin à la suite de pressions effectuées par leur avocat. Je pratique depuis presque 34 ans. Je n'ai jamais vu une situation aussi extrême que celle-là , affirme Me Sylvain Bélair.

Pour trouver un terrain d'entente, la Ville de Mirabel et le couple d'expropriés entameront à la fin du mois une démarche de conciliation devant le Tribunal administratif du Québec.