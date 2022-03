L’adolescent coupable d’homicide involontaire à Val-d’Or reçoit sa sentence

Le jeune homme, qui avait 14 ans au moment des faits, a admis l’automne dernier avoir tiré sur la victime de 13 ans avec une arme à feu dans le cadre d’un jeu. Il croyait que l’arme n’était pas chargée.

Lors des représentations sur sentence mardi matin au Palais de justice de Val-d’Or, la mère de la victime a raconté dans un témoignage très émouvant tous les impacts de ce drame dans sa vie et celle de sa famille.

La juge Marie-Claude Bélanger s’est dite elle-même ébranlée par le témoignage. Elle s’est rangée à la suggestion commune de la Couronne et de la Défense pour l’imposition de la sentence.

La garde ouverte signifie que l’adolescent, que nous ne pouvons nommer en vertu d’une ordonnance de non-publication, devra rester en présence de ses grands-parents en tout temps et respecter un couvre-feu de 22h à 7h, sauf pour l’école ou le travail.

Il devra aussi suivre une psychothérapie, faire 100 heures de travaux communautaires et fournir un échantillon d’ADN.

La peine est assortie d’une interdiction d’être en possession d’armes à feu pour 10 ans.

On ne peut pas réparer l’irréparable, a mentionné la juge Bélanger lors de l’imposition de la sentence. Peu importe la peine, on ne peut pas réparer ce qui s’est passé cette journée-là. On doit maintenant travailler à la réhabilitation et à la réinsertion de l’adolescent.

La juge a pris en considération comme facteurs atténuants que l’adolescent n’a pas d’antécédents judiciaires, qu’il a entamé un processus de réhabilitation, qu’il poursuit ses études et qu’il a un plan de vie.