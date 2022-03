QS veut déloger la cheffe du PLQ en misant sur l’immigration

Québec solidaire réalisera-t-il le même coup quatre ans plus tard? Après avoir délogé le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, en 2018, le parti de gauche vise désormais, sérieusement, le siège de Dominique Anglade.

Cette circonscription, celle de Saint-Henri–Sainte-Anne, située dans le sud-ouest de Montréal, est gagnable , estime Gabriel Nadeau-Dubois, le chef parlementaire de QS, qui a recruté l’avocat en immigration Guillaume Cliche-Rivard.

Résident du quartier, ce dernier est loin d’être un inconnu du monde politique et médiatique. Il a notamment organisé l’arrivée au Canada de plusieurs anges gardiens d’Edward Snowden et a aidé Mamadi Camara à obtenir sa résidence permanente. Il a également été très en vue pour critiquer les politiques d’immigration mises en place par Simon Jolin-Barrette et François Legault ces dernières années.

En 2018, certains analystes pensaient qu’on avait fait une déclaration de guerre au Parti québécois en présentant Vincent Marissal dans Rosemont. Mais ce n’était pas le cas, soutient Gabriel Nadeau-Dubois. Là, c’est la même chose.

« Il n’y a pas de calcul stratégique. On veut juste les meilleurs candidats possibles et on voit qu’il y a une dynamique intéressante autour de QS. » — Une citation de Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de QS

Château fort libéral depuis sa création en 1994, Saint-Henri–Sainte-Anne est l’ancienne circonscription de la ministre Marguerite Blais, avant de devenir celle de Dominique Anglade depuis 2015.

Les appuis solidaires, quant à eux, ont grimpé au fil des élections. QS a quasi doublé son nombre de votes lors de la précédente décennie. En 2018, le candidat de QS avait échoué en seconde position, en récoltant 24 % des votes, contre 38 % pour la future cheffe libérale.

Vives critiques contre les libéraux

Après avoir été approché par différents partis fédéraux, Guillaume Cliche-Rivard assure avoir été séduit par le projet de Québec solidaire, particulièrement en matière d’immigration.

Tout en critiquant les choix du gouvernement caquiste qui n’avait pas la bonne approche , l’avocat ne mâche pas ses mots contre le Parti libéral du Québec.

« Québec n’envoie pas le bon message aux immigrants. Il faut avoir une discussion positive sur l’immigration, ce qu’on n’a pas actuellement. » — Une citation de Guillaume Cliche-Rivard, avocat et candidat pour Québec solidaire

Les libéraux, estime-t-il, sont absents de ce débat. On ne les entend plus, ils ne défendent plus les travailleurs étrangers ou les étudiants, alors que QS, au contraire, a toujours eu un message cohérent.

Le Parti libéral n’a pas été à la hauteur en matière d’immigration. Ce sont des grands parleurs, mais de petits faiseurs. La francisation et l’intégration, ce sont des échecs libéraux , renchérit Gabriel Nadeau-Dubois.

QS veut devenir le parti de tous les Québécois, y compris ceux issus de l’immigration, reprend-il. On veut construire un Québec le plus rassembleur et juste possible.

Combien d’immigrants devraient être accueillis au Québec dans les prochaines années? Alors que Québec a rehaussé ses seuils, en raison notamment de la pandémie et de la pénurie de main-d’œuvre, le candidat Cliche-Rivard se veut prudent.

Il faut avoir une discussion sur les seuils. Est-ce que c’est 60, 80, 100 000? Je ne sais pas. Il faut sortir ce débat du politique. La CAQ parle toujours de la capacité d’accueil du Québec. Mais c’est quoi? Je n’ai jamais vu d’études. Il faut mettre en place une commission indépendante, avec des experts, des représentants du milieu de la santé, du marché économique, de la francisation.

Mais ce qui est sûr, poursuit-il, c'est que les besoins sont immenses. Il faut changer la perception donnée à la population sur l'immigration et avoir des débats d'idées, plutôt que des confrontations. L'image doit être plus positive.

Guillaume Cliche-Rivard n'est pas le premier avocat en immigration à se présenter au prochain scrutin provincial.

Bien connu lui aussi du monde médiatique et politique, Stéphane Handfield, spécialisé dans les dossiers impliquant les demandeurs d'asile et le chemin Roxham, a annoncé en fin d'année passée sa candidature pour le Parti québécois dans la circonscription de Masson, qui est située dans la région de Lanaudière.