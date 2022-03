Les Élites de Jonquière en mode séries éliminatoires

Les joueurs des Élites de Jonquière amorcent les séries éliminatoires mardi soir. En raison de la pandémie, il s’agit d’une première partie éliminatoire en plus de deux ans pour l’équipe de la ligue M18 AAA.

Les Élites, qui ont terminé en 15e place dans ce circuit, affrontent les champions de la saison, les Chevaliers de Lévis. Ceux-ci sont largement favoris pour remporter cette série 3 de 5.

Peu importe, l’entraîneur-chef des Élites, Arnaud Dubé, mentionne que l’expérience sera bénéfique pour les jeunes joueurs de sa formation.

« On s’en va là tête baissée, on n’a rien à perdre. » — Une citation de Arnaud Dubé

Il ne faut pas se faire de cachette, c’est un peu David contre Goliath, avoue l’entraîneur. On a essayé de trouver des failles dans leurs façons de jouer, on s’en va là pour compétitionner avec eux et tout donner, c’est ça l’objectif.

Les Élites disputeront le troisième match de cette série vendredi soir au Foyer des loisirs de l’arrondissement de Jonquière. Les deux premières rencontres sont à Lévis.