Un méga abattoir bientôt en construction à North Bay

On fait aussi de l’information en format collation.

Avec la construction de nouveaux lieux d'opération, l'entreprise Canada Meat Group veut profiter des besoins occasionnés par la fermeture de certains abattoirs pendant la pandémie.

Le groupe a ouvert un abattoir de près de 1500 mètres carrés en 2020 à North Bay et projette maintenant d’ouvrir un deuxième site d'exploitation de 4645 mètres carrés tout près du précédent.

La construction de cet abattoir doit commencer d'ici septembre prochain.

Oleksandr Zahrebelnyi, président et co-propriétaire de Canada Meat Group, affirme que le nouvel abattoir pourra traiter jusqu'à 200 bêtes par jour, ses installations pouvant produire différentes sortes de viandes comme le boeuf, le porc, l'agneau et le veau.

« Les chaînes d'épiceries sont à la recherche de partenariats avec des emballeurs de viande, des producteurs de viande, des abattoirs locaux. Ils s’assurent ainsi que la production sera produite sans aucun délai. La chaîne d'approvisionnement est donc sécurisée et plus flexible pour les producteurs locaux. » — Une citation de Oleksandr Zahrebelnyi, président et co-propriétaire de Canada Meat Group

De plus, Canada Meat Group entend collaborer avec le Collège Canadore pour former des bouchers et ainsi répondre à la forte demande dans la région.

Un geste que souligne Matthew Larivée, propriétaire de la ferme Foxfire Heritage, à Powassan.

Ce n'est pas un travail que beaucoup de gens peuvent tolérer, il est difficile de trouver du personnel , indique-t-il.

« La boucherie est une profession très qualifiée, où beaucoup de connaissances spécifiques doivent être maîtrisées; des coupes d'animaux, des procédures d'abattage, de salaison et de transformation appropriées » — Une citation de Matthew Larivée, propriétaire de la Foxfire Heritage Farm

M. Larivée ajoute que l'arrivée d'un nouvel abattoir tombe à point puisque, le calendrier des commandes déborde, il faut souvent réserver un an à l’avance .

Mélanie Côté, propriétaire de Creative Meats, voit d’un bon œil l’arrivée d'un autre abattoir dans la région.

Elle affirme que ces nouvelles installations vont réduire la pression qui se retrouve sur son petit abattoir qui fait aussi office de boucherie à Warren.

« Nous arrivons à peine à suffire à la demande. Notre cahier de charge est rempli jusqu’à l’an prochain. Nous sommes une petite entreprise de 12 employés, et nous ne consacrons qu’une journée par semaine à l’abattoir. » — Une citation de Mélanie Côté, propriétaire de Creative Meats

Dans le Nord de la province, les abattoirs peinent à compléter leurs commandes, affirme la propriétaire de Creative Meats. Photo : Radio-Canada / Michel Harvey

La problématique se transpose ainsi des abattoirs aux éleveurs.

Les gens veulent être autosuffisants. Les gens se lancent dans l’élevage de différentes bêtes. L’ouverture d’un abattoir comme celui de Canada Meat Group va nous enlever de la pression. Mais notre calendrier de commandes n’est pas près de diminuer , conclut Mme Côté

Luc Vézina, propriétaire de la ferme Vézina et fils à Field, croit que les bénéfices de ce nouvel abattoir pourraient se faire sentir sur son entreprise.

Ça pourrait avoir un impact, je sauverais un bon deux heures de conduite pour joindre les abattoirs [...] il faut aussi être capable de réserver dans des délais raisonnables. En ce moment, réserver un an à l’avance veut dire réserver avant la naissance des bêtes, ce qui n'a pas de sens , indique-t-il.

Avec les informations de CBC