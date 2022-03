Une coalition NPD-libéraux-verts en Ontario?

L'entente entre le Parti libéral du Canada et le Nouveau Parti démocratique relance les discussions à Queen’s Park au sujet d’une possible coalition entre leurs cousins provinciaux après le scrutin du 2 juin.

L’accord entre les deux partis fédéraux n’est pas une coalition : Jagmeet Singh et ses députés n'obtiendront pas d’entrées au gouvernement. Mais cette option pourrait être sur la table pour les principaux partis d’opposition en Ontario dans l’éventualité d’un gouvernement minoritaire.

Questionné en point de presse au sujet d’une coalition ou d’un autre type de pacte de collaboration avec Andrea Horwath, le chef libéral Steven Del Duca a dit qu’il est ouvert d’esprit et prêt à entamer des discussions , en précisant qu’il n’a pas parlé de cette éventualité jusqu’ici avec la cheffe néo-démocrate.

Les progressistes-conservateurs détiennent la majorité des sièges à Queen’s Park. Selon l'agrégateur de sondages 338Ontario, les tendances actuelles s'orientent à 73 % vers une autre majorité pour Doug Ford. Les sondages notent pour l’instant une division des intentions de vote à gauche, mais il reste encore plusieurs semaines avant la campagne, qui doit débuter le 4 mai.

En situation minoritaire, il serait difficile pour Doug Ford de s’accrocher au pouvoir. Le Nouveau Parti démocratique NPD et les libéraux ontariens ont indiqué à maintes reprises qu’ils ne supporteraient pas un autre gouvernement progressiste-conservateur.

Le chef du Parti vert Mike Schreiner a dit mardi qu’il serait peut-être ouvert à l’idée de former une coalition avec les libéraux et le Nouveau Parti démocratique NPD si nécessaire après le 2 juin, mais pas avec le parti de Doug Ford .

Un précédent

En Ontario, la dernière entente du genre remonte à 1985. Les libéraux de David Peterson et les néo-démocrates de Bob Rae avaient conclu un partenariat pour renverser le gouvernement minoritaire du conservateur Frank Miller, quelques semaines après le scrutin.

Le Nouveau Parti démocratique NPD et les libéraux avaient partagé le pouvoir durant près de deux ans, même s'il ne s'agissait pas d'une coalition formelle. En Colombie-Britannique plus récemment, en 2017, les verts et le Nouveau Parti démocratique NPD ont conclu un pacte pour remplacer les libéraux de Christy Clark.

Cette idée de collaborer, ça peut être politiquement rentable , dit la politologue Geneviève Tellier. D’ailleurs, c’est ce qu’on a retenu du gouvernement Peterson : parce qu’il avait collaboré avec le Nouveau Parti démocratique NPD , il a obtenu une majorité par la suite. Même chose avec John Horgan en Colombie-Britannique.

Appelé à réagir en mêlée de presse, le chef parlementaire du gouvernement Ford, Paul Calandra, a rappelé qu’en 2011, Andrea Horwath avait appuyé le gouvernement minoritaire de Dalton McGuinty. Les impacts sont ressentis à ce jour en Ontario : des impôts élevés et leur incapacité de réformer le réseau de la santé ou de créer des lits en soins de longue durée.

Dans l’optique d’une victoire libérale minoritaire, M. Del Duca voudra tenter de gouverner seul, croit Mme Tellier.

Andrea Horwath est d’ailleurs demeurée vague, mardi, à l’idée de collaborer avec M. Del Duca. Donnons d’abord la chance aux Ontariens de se prononcer le 2 juin , a-t-elle dit.

D’ici là, l’entente entre Justin Trudeau et Jagmeet Singh pourrait donner des munitions à l’équipe de Doug Ford.