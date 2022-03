Des mesures pour contrer le racisme à la Division scolaire franco-manitobaine

On fait aussi de l’information en format collation.

Profitant de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, lundi, elle a présenté les lignes directrices pour s’attaquer au problème qui a refait surface ces dernières années dans ses établissements.

L’automne dernier, le mot en n avait été prononcé par une enseignante au Collège Louis-Riel.

Cet événement a été à la source d’une altercation avec un élève. Sur les réseaux sociaux, des images d’une agression et de discussions tendues entre un membre du personnel et des élèves ont circulé et ont indigné des parents.

Dans un communiqué, la Division scolaire franco-manitobaine explique s’être appuyée sur deux rapports externes pour établir son plan en 12 points, qui comprend la restructuration du poste de coordonnateur de la gestion des dossiers sur l’équité, l’inclusion et la diversité.

Un expert-conseil de l’organisme North American Center for Threat Assessment and Trauma Response avait passé une semaine au Collège Louis-Riel en novembre.

Mamadou Ka, conseiller du groupe Amicale de la Francophonie Multiculturelle du Manitoba, avait aussi été embauché afin d’animer des groupes de discussion avec les élèves.

Parmi les nouvelles mesures, la Division scolaire franco-manitobaine DSFM veut développer une directive administrative antiraciste, réviser ses politiques administratives et mettre en place un groupe de travail composé de direction d’écoles, d’enseignants et de direction de services pour faire des recommandations au ministère de l’Éducation.

De plus, les nouvelles initiatives prévoient de la formation pour le personnel et les parents ainsi que la mise en place de groupes de discussion avec les élèves dans toutes les écoles secondaires.

L’organisme Parents contre le racisme salue cette action de la Division scolaire qu’il considère comme une grande avancée.

C’est un grand pas dans le combat contre le racisme. Si on regarde il y a quelques années, ce plan était quasiment inexistant , lance la présidente de Parents contre le racisme, Ramatoulaye Chérif.

Elle souligne cependant quelques points sur lesquels il faut encore travailler.

On pousse toujours pour une politique vraiment stricte contre les actes racistes au sein de l’école , indique-t-elle en précisant qu'il devrait y avoir des conséquences pour que toute personne qui voudrait perpétrer des actes racistes y pense à deux fois .

Ramatoulaye Chérif souhaite aussi voir une révision du matériel pédagogique et la mise en place d’un système de report de plaintes d’actes racistes.

Elle affirme que Parents contre le racisme travaille avec la Division scolaire franco-manitobaine DSFM pour l’épanouissement des enfants de toute origine ethnique en milieu scolaire.

Dans son communiqué de presse, la Division scolaire franco-manitobaine DSFM dit vouloir que le combat contre le racisme soit mené autant par les familles et la communauté que par l’école .

Radio-Canada est en attente d’une réponse de la Division scolaire franco-manitobaine à sa demande d’entrevue.

Avec des informations de Patrick Foucault