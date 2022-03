Le Centre de l’énergie canadienne échappe à la loi sur l’accès à l’information

La société créée par le gouvernement Kenney pour promouvoir l’industrie pétrolière albertaine n’est pas soumise à la loi sur l’accès à l’information. C’est la décision qu’a rendue une arbitre mandatée par le bureau du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l’Alberta.

La loi sur l’accès à l’information permet aux individus de demander à avoir accès à des données et des documents relatifs aux fonctionnements du gouvernement provincial.

La décision de l’arbitre signifie que les Albertains n’auront pas accès à davantage d'informations sur ce qui se passe au sein du Centre de l’énergie canadienne (CEC) qui accumule les controverses depuis sa création.

Il s’en était notamment pris à un film pour enfants mettant en scène un projet d’exploitation pétrolière en Alaska.

L’Assemblée législative n’a pas désigné la société comme entité publique , soit un organisme soumis à la loi qui doit répondre aux demandes d’accès à l’information, explique l’arbitre Catherine Tully, dans son jugement.

Pour le professeur de journalisme environnemental à l’Université de Victoria et spécialiste des lois d’accès à l’information, Sean Holman, la décision était décevante, mais pas surprenante.

Le centre mène des activités qui sont d’un grand intérêt pour le public, explique-t-il. Le public devrait pouvoir en savoir davantage sur la propagande gouvernementale [du Centre de l'énergie canadienne CEC ] au profit de l’industrie pétrolière et gazière.

Le président du Centre de l’énergie canadienne, Tom Olsen, répond dans un courriel que son organisation est soumise à des audits annuels rigoureux par le vérificateur général.

Le Centre de l’énergie canadienne CEC continuera de défendre fièrement l’énergie produite de manière responsable au Canada et les bénéfices qu’elle apporte au Canada, à l’Amérique du Nord et au monde , poursuit-il.

Le Centre de l’énergie canadienne CEC est une entreprise privée créée par le gouvernement du Parti conservateur uni. La ministre de l’Énergie est cependant la seule actionnaire disposant du droit de vote. Son conseil d’administration est composé de trois ministres du gouvernement provincial.

En mai 2021, Canadian Broadcasting Corporation CBC a tenté d’obtenir des informations sur les contrats accordés par le centre. Celui-ci a répondu qu’il n’était pas sujet à la loi sur l’accès à l’information et renvoyé la demande au ministère de l’Énergie. La journaliste de Canadian Broadcasting Corporation CBC a par la suite interjeté appel de la décision devant le commissaire à l’information qui a par la suite nommé une arbitre.

On ne parle pas d’activités gouvernementales ordinaires, précise Sean Holman. On parle d’une boîte de communication qui travaille à défendre l’industrie la plus controversée au monde.

La province avait au départ prévu un budget de 30 millions de dollars par année pour le Centre de l’énergie canadienne CEC . Celui-ci a été réduit à 4 millions de dollars après le début de la pandémie. Le dernier budget ne précise pas combien le centre recevra cette année, mais la ministre de l’Énergie, Sonya Savage, a affirmé à l’Assemblée législative que le nouveau financement annuel devrait être de 12 millions de dollars.

Avec les informations de Janet French