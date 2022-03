Scott Moe prévoit une tournée économique en Europe

Il prévoit de se rendre au Royaume-Uni et en Allemagne pour discuter avec plusieurs entrepreneurs et organisations.

Scott Moe avait prévu d’entamer ce voyage depuis longtemps, mais il affirme qu’avec l’invasion russe en Ukraine, il y a une plus grande demande pour les produits canadiens comme la potasse, l’uranium et les produits agricoles auprès des pays européens.

Des opportunités que la Saskatchewan peut offrir au marché européen.

« La sécurité alimentaire et la sécurité énergétique sont indispensables à travers le monde. La situation confrontée par l’Europe est ce qui arrive quand on dépend de la Russie pour ces produits. Le Canada est capable de subvenir à ces besoins et certains de ces produits viennent de la Saskatchewan. »