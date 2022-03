COVID-19 : deux décès de plus dans la région

La COVID-19 a fait deux victimes de plus dans la région.

Ottawa et l’Outaouais enregistrent chacun un décès, rapportent les bilans quotidiens de Santé publique Ottawa (SPO) et de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Ces données portent le total des décès à 759 à Ottawa et à 290 en Outaouais.

Les hospitalisations sont stables à Ottawa. Lundi, Santé publique Ottawa SPO comptait huit patients dans les établissements de soins de santé. Ce chiffre reste le même mardi, mais une personne se trouve maintenant aux soins intensifs.

Du côté de l’Outaouais, huit personnes sont hospitalisées, soit deux de plus que la veille. Deux se trouvent aux soins intensifs.

Au Québec comme en Ontario, le nombre de patients soignés pour la COVID-19 est à la hausse.

En ce qui a trait au nombre de cas, on compte 43 nouvelles infections à Ottawa et 24 en Outaouais. Le nombre de cas actifs se situe maintenant à 777 dans la capitale et à 323 du côté québécois de la rivière.