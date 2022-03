Peter Nygard pourra être extradé aux États-Unis après avoir été jugé au Canada

On fait aussi de l’information en format collation.

David Lametti précise cependant que l’extradition ne pourra avoir lieu qu’ après son procès au Canada . Peter Nygard fait face à six chefs d'agression sexuelle et à trois de séquestration pour des faits survenus en Ontario, qui remonteraient à la fin des années 1980 et au milieu des années 2000.

Sur Twitter, le ministre fédéral de la justice justifie sa décision d’attendre un procès au Canada ainsi : Il est important que le processus judiciaire canadien soit terminé et que toutes les parties, y compris les victimes, aient l’occasion d’obtenir la justice.

Peter Nygard veut se défendre aux États-Unis

Peter Nygard a toujours maintenu qu’il était innocent et que les accusations portées contre lui n'étaient que des mensonges.

À l’heure actuelle, il est détenu dans une prison en Ontario. La décision de David Lametti était attendue après une entente pour contourner le processus judiciaire d’extradition signée par Peter Nygard en octobre dernier, lorsqu’il était encore incarcéré au Manitoba. En signant cette entente, il s’adressait directement au ministre fédéral de la Justice.

Au cours d’une brève audience d’une trentaine de minutes, Peter Nygard a tenu à ce que son avocat, Brian Greenspan, insiste sur le fait que, même s’il acceptait d’être envoyé aux États-Unis, il maintenait son innocence et aurait la possibilité de se défendre devant le système judiciaire américain.

À plusieurs reprises depuis son arrestation, le 14 décembre 2020, à Winnipeg, Peter Nygard a tenté d’obtenir une libération sous caution. Mais, que ce soit au Manitoba ou, plus récemment, en Ontario, ses demandes ont chaque fois été rejetées.