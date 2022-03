Des internautes russes s’empressent de télécharger le contenu de Wikipédia

Le Kremlin sanctionne depuis près d’un mois les médias et sources d’informations qui n’adoptent pas le récit officiel du régime, et Wikipédia n’est pas épargnée.

L’encyclopédie libre a déjà signifié son refus de se plier aux demandes du service fédéral russe de supervision des communications, des technologies de l’information et des médias (Roskomnadzor) de retirer une page portant sur l’invasion de la Russie en Ukraine sur le site.

La Russie a ensuite menacé d’interdire la plateforme, comme elle l’a déjà fait pour Instagram et Facebook.

Depuis, des dizaines de milliers d’internautes du pays téléchargent de façon préventive l’intégralité de la version russe de Wikipédia, soit 1,8 million d’articles. Les conditions d’utilisation de Wikipédia n’interdisent pas cette pratique.

Un fichier de 29 Go

Pour s’y prendre, ces personnes utilisent un outil de Kiwix, une organisation à but non lucratif, qui permet de consulter gratuitement et hors ligne des contenus issus du web, grâce à un logiciel libre. Un fichier de 29 Go, téléchargeable en torrent, y est déjà disponible.

Selon les données du site Kiwix, qui ont pu être consultées par Slate, le téléchargement du fichier a augmenté de plus de 4000 % en mars, par rapport à janvier 2022, enregistrant près de 150 000 requêtes.

Wikipédia a déjà été brièvement bloquée les 24 et 25 août 2015 en Russie, concernant une page sur le charas, une drogue dérivée du cannabis. Selon un procureur d’une petite municipalité au sud du pays, elle fournissait des informations sur le procédé de fabrication, et on exigeait que le site la retire.