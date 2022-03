La FANE s’inquiète de la vente possible de deux terrains près du Fort-Edward

C’est vraiment un appel à tous à la mobilisation pour dire clairement à la municipalité de West Hants ne touchez pas à ces deux terrains-là , dit Marie-Claude Rioux, la directrice générale de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse.

« Ce n’est pas une question pour l'Acadie de la Nouvelle-Écosse seulement, c’est une question pour toute la diaspora. » — Une citation de Marie-Claude Rioux, directrice générale de la FANE

Historique des parcelles

Les terrains appartenaient autrefois à Parcs Canada, qui exploite le lieu historique national du Fort-Edward, mais l'agence a transféré les deux parcelles à la ville de Windsor en 1967, qui les a transmises à la municipalité régionale de West Hants lors de la fusion en 2020.

Mark Phillips, directeur général de la municipalité régionale de West Hants, précise que ces parcelles se trouvent à l'ouest de la rue Fort Edward.

Le conseil municipal a réfléchi à l'opportunité de vendre le terrain, de lui trouver un nouvel usage ou simplement de le laisser vide.

La direction du conseil a été de le mettre sur le marché , dit Mark Phillips.

Et déjà il y une offre d’une entreprise qui souhaiterait y construire des logements.

Arguments de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse FANE

La Fédération acadienne a fait part de son inquiétude au conseil de la municipalité régionale dans une lettre envoyée le 9 mars. Dans cette lettre la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse FANE rappelle que Le lieu historique national du Fort-Edward a une grande importance pour la communauté acadienne .

On y lit aussi que c’est à la demande des autorités britanniques que les Acadiens ont démoli l’église Notre-Dame-de-l’Assomption pour y construire le fort , qui servit par la suite de prison lors de la Déportation.

L’archéologue Jonathan Fowler a aussi partagé lors d’une rencontre avec la municipalité qu’il y a une grosse possibilité que le sol de ces parcelles soit riche en artéfacts.

Chaque fois qu’on prend une parcelle de terre et qu’on ne mène pas de fouille (..) c’est une partie de notre histoire qu’on démolit , selon Marie-Claude Rioux.

Aucune décision n’a encore été prise et une audience publique doit avoir lieu en juin.

C’est une histoire unique!

Mais la Fédération acadienne de Nouvelle-Écosse espère que la municipalité va se raviser et prendre le temps de mener des travaux archéologiques plus poussés pour s’assurer que les terrains ne contiennent pas d’artéfacts avant de songer à vendre.

L’association souhaiterait surtout que la municipalité se rendre compte du potentiel touristique de ces terrains.

Marie-Claude Rioux, directrice générale de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, s'inquiète de la possible vente de parcelles près de Fort-Edward. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Blanchet

Il y a le congrès mondial acadien en 2024 qui s’en vient , rappelle Marie-Claude Rioux. Quelle belle occasion ça serait d’avoir une infrastructure qui mettrait en valeur d’avantage Fort-Edward, mais aussi l’histoire des Acadiens.

Au lieu de vendre ces deux terrains et toucher une somme d’argent pour le prix de vente et les revenus annuels des taxes, Marie-Claude Rioux croit que ce serait plus profitable pour la municipalité à long terme d’investir dans un concept qui pourrait attirer les touristes.

On aimerait que la municipalité prenne cette occasion pour développer ce terrain et mettre en valeur l’histoire de l'Acadie et l’histoire des Mi'kmaq et des Planters.

La Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse FANE dit que la Société nationale de l’Acadie (SNA) souhaite l’appuyer dans ces démarches. La directrice générale, Marie-Claude Rioux parle aussi d'appui provenant de la France.

Elle encourage aussi les Acadiens à se ranger du côté de l’association et à écrire à la municipalité régionale de Hants West pour que la vente de ces terrains n'ait pas lieu.