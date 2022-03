Un nouveau programme pour soutenir les entrepreneurs noirs dans le Nord de l’Ontario

Le financement, qui provient d'un programme fédéral de 400 millions de dollars pour soutenir les entreprises dirigées par les Noirs à travers le pays, aidera à mettre en place un programme d'autonomisation économique des Noirs du Nord de l'Ontario.

En entrevue à l’émission Le Matin du Nord, François Nzotungwanimana, un membre de l'association, a souligné le besoin d'un tel programme.

« On voit qu’il y a des soutiens ici et là dans le Nord de l’Ontario pour les entrepreneurs, mais qui ne sont pas nécessairement adaptés à la culture et aux besoins spécifiques des entrepreneurs noirs. »