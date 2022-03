Mike Ward et Mathieu Dufour au 40e Festival Juste pour rire

Le Festival Juste pour rire et son pendant anglophone, Just for Laughs, ont dévoilé mardi une partie de leur programmation, qui s’étalera du 13 au 31 juillet à Montréal. Alors que Mike Ward et Mathieu Dufour présenteront chacun une soirée historique au Centre Bell, plusieurs vedettes anglophones seront aussi de passage, de Kevin Hart à Bill Burr en passant par Russell Peters.

Les deux festivals ont mis le paquet pour célébrer leur 40e année d’existence, d’autant plus que les mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID-19 seront toutes levées d’ici le mois de juillet; un retour à la normale pour Juste pour rire et Just for Laughs après deux années en formule mixte.

Plus de 400 artistes défileront dans le Quartier des spectacles et dans différentes salles de la métropole, prenant part à plus de 200 spectacles. Le jeune humoriste Mathieu Dufour réalisera le défi lancé par ses fans en 2020 en présentant un spectacle au Centre Bell, exploit très rare pour un humoriste québécois.

Les 6000 premiers billets de Mathieu Dufour au Centre Bell s’étaient d’ailleurs envolés en moins de deux heures lors de leur mise en vente, en novembre, forçant l’humoriste à ajouter 7000 billets supplémentaires. Le spectacle se tiendra le 23 juillet à 20 h.

Mike Ward marquera aussi l’histoire de l'amphithéâtre en devenant la première personne à y présenter un balado. Mike Ward sous écoute, pionnier des balados humoristiques au Québec, sera enregistré devant une foule de plus de 20 000 personnes, selon le site de Juste pour rire. La soirée se déroulera le 22 juillet à 20 h.

Huit galas animés par des vedettes à Just for Laughs

Le pendant anglophone de Juste pour rire ne sera pas en reste cet été, avec une programmation imposante qui inclut certaines des plus grandes vedettes de l’humour aux États-Unis et à l’international.

L’acteur et humoriste américain Kevin Hart présentera son spectacle Reality Check au Centre Bell le 29 juillet, juste avant Bill Burr, qui proposera Bill Burr (Slight Return) le lendemain. On notera aussi le passage de John Mulaney et de l’humoriste australienne Celeste Barber, qui est suivie par près de 9 millions de personnes sur Instagram.

Huit galas seront également présentés entre le 27 et le 31 juillet, chacun animé par une star de l’humour comme le Canadien Russell Peters (31 juillet), Patton Oswalt (29 juillet), Chelsea Handler (28 juillet) ou encore Marc Maron (30 juillet).

Les soirées d'humour The Nasty Show et Just for the Culture, anciennement The Ethnic Show, seront aussi de retour et rassembleront sur scène une panoplie d'artistes, dont Big Jay Oakers, Debra DiGiovanni et Yannis Pappas.

Plusieurs autres spectacles, tant francophones qu’anglophones, seront annoncés dans les prochaines semaines. Parmi les événements déjà nommés, rappelons la présentation de la comédie musicale Annie, dans une mise en scène de Serge Denoncourt, ainsi que le bien-cuit des animateurs de l’émission de radio La soirée est (encore) jeune.