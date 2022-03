Des mesures pour freiner la hausse des loyers au N.-B. dévoilées dans le budget

S’attaquer à la crise du logement

Pendant un an, à partir du 1er janvier 2022, l’augmentation des loyers sera plafonnée à 3,8 %. Cela signifie que les propriétaires d’appartements ne pourront plus augmenter les loyers comme bon leur semble, du moins temporairement.

Je peux seulement m’engager pour un an tout de suite. Nous verrons ce qui va arriver. Nous allons faire une révision l’année prochaine , répond le ministre des Finances, Ernie Steeves, lorsque questionné sur les moyens d’éviter que les propriétaires augmentent les loyers l’année suivante, si le plafond disparaît.

Le gouvernement annonce également une réduction de 50 % des impôts fonciers provinciaux, sur trois ans, pour les propriétaires de logements locatifs, comme les immeubles à appartements. Limiter les coûts des propriétaires est un moyen d’éviter que la facture soit renvoyée aux locataires.

Les propriétaires de résidence secondaire, comme un chalet, pourront aussi profiter de cette réduction d'impôt.

De nombreux locataires se sont plaints de la hausse vertigineuse de leur loyer ces derniers temps au Nouveau-Brunswick. En 2020, Stephanie Killam a appris que son loyer allait augmenter de près de 50% (archives). Photo : Radio-Canada / Pierre Fournier

Le gouvernement va également modifier la loi afin d’empêcher un propriétaire de mettre fin à une location sans motif . Les changements à la loi prévoient des recours pour les locataires, ainsi que des pénalités pour les propriétaires.

Ces mesures ont comme objectif de répondre à la crise du logement. Le gouvernement espère par exemple qu’elles inciteront la construction de nouveaux logements.

Une réduction des impôts fonciers de 15 %, sur trois ans, sera également accordée pour les propriétés non résidentielles, comme les commerces ou les usines, ainsi que les foyers de soins.

De légers ajustements pour contrer l’inflation

Le gouvernement annonce quelques mesures pour répondre à l’augmentation du coût de la vie. Il s’agit surtout de réductions d’impôts qui se traduiront par plus d’argent dans les poches des Néo-Brunswickois.

Il annonce une légère baisse de l’impôt sur le revenu des particuliers. Le seuil à partir duquel les contribuables paient des impôts va donc augmenter et passer de 10 817 $ à 11 720 $.

De plus, environ 10 000 Néo-Brunswickois supplémentaires n'auront pas à payer d'impôts. Le seuil de réduction d'impôt pour les personnes à faible revenu passe de 18 268 $ à 19 177 $.

Le gouvernement annonce une augmentation de l’aide sociale de 3,8 %. Notre gouvernement a augmenté de 5% le taux de l’aide sociale dans le budget de 2020-2021 et nous avons pris l’engagement de les indexer par la suite à l’inflation , indique le ministre dans son discours.

Augmentation du budget en santé

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick prévoit une augmentation de 6,4 % du budget alloué à la santé, soit 3,2 milliards de dollars. Il s’agit de l’augmentation la plus importante depuis près de 15 ans.

La pandémie a nettement démontré que maintenir le statu quo n’est pas une option viable pour faire face aux pressions exercées sur nos soins de santé , a dit le ministre Ernie Steeves.

De ce montant, une bonne partie ira dans les augmentations de salaire accordées notamment aux médecins, aux infirmières et au personnel de soutien.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick augmente considérablement son budget en santé. Photo : getty images/istockphoto

De plus, 38 millions de dollars seront alloués aux domaines suivants : l'accès aux soins primaires, l'accès aux chirurgies, la création d’un système connecté, l'accès au service de traitement des dépendances et de santé mentale et du soutien pour les aînés qui souhaitent rester chez eux plus longtemps.

Du côté des foyers de soins, le gouvernement prévoit 4,1 millions de dollars pour répondre à la demande croissante de lits . De plus, la somme de 9,7 millions de dollars servira à augmenter les heures de soins aux patients et 27,4 millions de dollars seront injectés dans les résidences communautaires et les foyers de soins spéciaux.

Du côté de l’Éducation, le gouvernement annonce une légère augmentation des fonds pour l’embauche de professionnels comme des orthophonistes, des travailleurs sociaux et des enseignants ressources.

Les finances publiques continuent de s'améliorer

Les réductions d'impôt annoncées dans le budget, ainsi que l'augmentation des dépenses en santé, signifient que le surplus budgétaire prévue pour l'année à venir est moins important.

De manière générale, les finances publiques continuent de s’améliorer au Nouveau-Brunswick.

Il est toutefois important de souligner qu’au cours des dernières années, le gouvernement provincial a sous-estimé les revenus prévus de plusieurs centaines de millions de dollars.