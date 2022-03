Une Louperivoise quitte l’Ukraine et presse Ottawa de mieux soutenir ses ressortissants

En entrevue à l'émission Même fréquence mardi, Mme Couture Gagnon a expliqué qu'elle vivait en Ukraine depuis quelques années et qu'elle a quitté Kiev en toute fin de grossesse, le 5 mars dernier, avec l'intention de se rendre en Pologne. Elle a finalement donné naissance à son fils dans un hôpital de Lviv.

Elle explique que sa traversée de la frontière vers Cracovie, en Pologne, a été un véritable parcours du combattant puisqu'il a été ardu d'obtenir les documents nécessaires.

Son nouveau-né, Léo, avait besoin d'un certificat de naissance, un document difficile à obtenir compte tenu du fait que les services gouvernementaux ne fonctionnent pas à plein régime en Ukraine en raison du conflit armé.

L'hôpital de Lviv où Laurence Couture Gagnon a accouché il y a quelques jours. Photo : Gracieuseté : Laurence Couture Gagnon

Laurence Couture Gagnon aurait aimé que le gouvernement canadien puisse lui procurer un passeport provisoire pour que son fils puisse franchir la frontière polonaise, mais cela a été impossible.

Finalement, les autorités ukrainiennes ont pu émettre un certificat de naissance temporaire à Léo, mais ce document ne peut être utilisé qu'une seule fois. Les démarches de ses parents se poursuivent donc en Pologne pour obtenir un passeport d'urgence.

Il faut des mesures humanitaires. Je sais que l'ambassade [canadienne] et les services consulaires, c'est de la bureaucratie et des procédures administratives, mais il faut absolument qu'ils "switchent" à un mode humanitaire. Ils doivent faciliter avec les papiers. Ils doivent avoir de meilleures lignes d'urgence. Ils doivent répondre à leurs courriels et leurs appels , soutient Laurence Gagnon Couture.

« Les formulaires pour les passeports provisoires et les documents de voyage, ça ne peut plus être les mêmes que d'habitude. Les gens sont dans l'urgence. » — Une citation de Laurence Gagnon Couture

Il y a plusieurs personnes qui paniquent. Il faut soutenir ces personnes-là et je pense que c'est le rôle du gouvernement canadien , souligne-t-elle.

Laurence Couture Gagnon déplore le peu d'accompagnement qu'elle a reçu de la part du Canada. Elle espère maintenant obtenir plus de soutien de la part de l'ambassade canadienne en Pologne.

Elle se réjouit toutefois de voir que le temps d'attente à la frontière polonaise a diminué dans les dernières semaines. Il lui a fallu une attente de sept heures pour pouvoir franchir la frontière.

La jeune maman dit que certains de ses amis ont dû attendre environ 60 heures avant de pouvoir entrer en Pologne dans les dernières semaines.

Laurence Couture Gagnon se réjouit d'avoir pu finalement quitter l'Ukraine pour la Pologne. Photo : Gracieuseté : Laurence Couture Gagnon

Laurence Couture Gagnon est maintenant en congé de maternité. Elle espère pouvoir reprendre son poste pour la Croix Rouge internationale et reprendre sa vie à Kiev à l'automne, si le conflit se termine et que cela est possible.

On espère qu'on va être capables d'y retourner , dit-elle.

Son appartement se trouve au centre de Kiev, zone qui n'a pas été touchée par les bombardements pour le moment. Laurence soutient qu'ils ont choisi de quitter la ville en raison des sirènes incessantes, des bombardements qui se rapprochaient et du fait que la nourriture commençait à manquer dans les épiceries.

Maintenant qu'elle se trouve à Cracovie, Laurence souhaite maintenant prendre du temps avec ses parents qui sont venus la rejoindre, elle et son bébé.

Elle espère aussi une intervention rapide de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN en Ukraine.

« Tout le monde est vraiment fâché et veut une intervention de l'OTAN le plus tôt possible, plus d'assistance en armes, en aide humanitaire. » — Une citation de Laurence Couture Gagnon

La jeune maman indique, par ailleurs, que les Polonais sont très accueillants avec les réfugiés ukrainiens.

Au moment de publier, Affaires mondiales Canada ne pouvait nous accorder d'entrevue sur la situation des ressortissants canadiens en Ukraine.

Avec la collaboration de Caroline Cyr