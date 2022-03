Une golfeuse de Dieppe au programme sport-études de l’Université d'Ottawa

On fait aussi de l’information en format collation.

Elle participe actuellement au programme de développement en golf du Nouveau-Brunswick. Elle est prête à relever ce nouveau défi.

J’ai communiqué directement avec l'entraîneur des Gee Gee's, Dawn Turner, pour lui parler de mon parcours de golfeuse et de mon intérêt envers leur programme. Je connais déjà une joueuse sur place. La semaine suivante, j’avais déjà une réponse positive pour confirmer ma place dans l’équipe , dit-elle.

Stéphanie Roy étudiera en sciences biomédicales et continuera de travailler avec les entraîneurs pour poursuivre sa progression.

Je continue de travailler mon golf à l’académie de golf Louis Melanson. Louis voyage beaucoup et nous amène plein de nouvelles connaissances.

D’ici le début de son aventure universitaire, Stéphanie Roy ne chômera pas. Sa saison estivale sera bien remplie. Elle participera à différents camps, dont ceux liés aux jeux du Canada.